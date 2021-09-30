2021 德國IF設計獎作品 融入街景地貌的義式餐廳

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜iF Design Award、築士設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

寬敞明亮、融入街景地貌的義式餐廳！【築士設計｜Meet Fun秘方】

來自台灣的築士設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，透過對於餐飲空間的嶄新詮釋，以原始、俐落又兼具溫潤的設計語彙重塑空間，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 築士設計

獲獎類別 室內設計 商業空間

獲獎作品 Meet Fun秘方

在業主希望能夠傳遞優質餐飲文化的期望下，以尊重當地環境景觀的理念與現代簡潔的設計手法為此打造出明亮通透用餐環境。設計核心除了試圖將此作的空間融入區域中的街景地貌外，施工過程中所運用到的材質亦帶有傳承意涵，設計者從業主父母傳給業主的收藏中不斷地挖掘適合拿來運用的材質，以老物再利用的方式打造獨一無二的空間質感，而寬敞靈活的用餐環境更提供不同聚會所需的條件，增加場地的機能性。

在業主所強調的健康與自然原則下，設計者以俐落的線條、通透明朗的視覺、溫潤的空間氛圍，為此打造出明亮寬敞的義式餐廳。設計核心除了試圖將此作的空間門面融入其所坐落的街景地貌外，設計者在規劃初期即透過不斷的溝通，梳理業主對理想商業空間的樣貌，同時亦對未來可發展的營運模式提出建議，讓基地的格局不需因未來商業模式擴增而再度進行調整。

此案於施工過程使用到的材料皆為業主家族原本蒐集而來的物品，不管是入門天花所使用的柚木、地板上的六角形地磚，又或是用餐區用到的燈飾、桌椅配置，皆由設計者從業主的倉庫中挖掘並重新修繕改造，以老物再利用的方式打造出明朗舒適的用餐環境。此外，設計者對於餐廳整體所呈現的風格樣貌更以融入當地的街景為宗旨，在凸顯品牌特色的同時亦以尊重當地樣貌的方式與周遭區域一起展現地理文化特色。

為有效利用基地寬敞的空間尺度並創造出通透明亮的視覺感受，設計者重新調整廚房與衛浴的位置，減低零散空間的浪費、克服樓板較低的缺陷，同時擴大了用餐環境的舒適度。