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凝謐之境 圍塑溫馨明朗的的居家樣貌

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜域建設計】

設計師融合男女屋主的品味與喜好，讓空間在深色與淺調的和諧分配下，由純淨的空間調性引領動線與優勢，打造出凝聚家庭情感並簡素清雅的居家樣貌。本案公領域與私領域皆擁有充足的自然照明，設計者鑑於此種自然優勢特地將透明玻璃運用在書房隔間、門片、落地窗面，讓空間在玻璃穿透的特性下，連結各空間領域，形塑通透明亮的放大感受。同時在素簡的空間調性中，以鐵件、鏡面材質、木質元素交錯鋪述，透過金屬吊燈點綴，烘托著溫馨明朗的空間感受。公領域在黑灰、暗月的灰階色系中，透過深淺色澤相互調配，並在異材質的交錯中，展現著沉穩豐富的內斂變化。

日光沐浴　靜謐之域

在擁有通透日光引注的空間中，設計師多以玻璃材料運用於拉門、窗面，使通透的光線能自然灑落其中，並以純淨的大地色系做為鋪述，搭配鐵件、木材質、鋁框玻璃，烘托出溫潤寧靜的居家氣息，由自然光的運用到材質的揀選，運用灰色調義大利仿飾漆「閃亮威尼斯」塗料作為牆面呼應，在特殊的金屬塗料配置之下，讓空間低調展現色塊細微閃爍的融合。在動線的規劃與梳理中，增設了寵物可以自在活動的貓洞，給予寵物友善的自在環境。此外，為求住屋者健康無虞，在空間中皆使用F1等級低甲醛建材，以求安全無毒的生活環境，並在維持整體住宅的生活品質考量下增設了全熱交換器新風系統，滿足清新健康的生活品質。

詳細內容請至Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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