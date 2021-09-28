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2021 德國IF設計獎作品 繽紛童趣之家

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜iF Design Award、理絲設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

全室令人為之一亮的繽紛跳色！【理絲設計｜Tinker’s Patches霓霓】

來自台灣的理絲設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，採以繽紛跳色打造全室童趣風格，令人眼睛為之一亮，另外以原始、俐落又兼具溫潤的設計語彙重塑空間，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 理絲設計

獲獎類別 室內設計 住宅空間

獲獎作品 Tinker’s Patches霓霓

好比旅途中將一件件被收進行李箱的美好紀念，乘載生活的住家空間，希望如一塊塊的拼貼，精心排列出自己最想要的樣貌。將空間內飾去質化，沒有主牆設計的室內框架中，裸白凸顯光線與色彩必然的存在，迎面而來一股漸進的流動感，貫穿開放動線中的生活互動。

牆面轉折處植入圓弧，緩衝與樑柱銜處的稜角，圍塑有機型的流線載體，輕柔感在弧曲之間綿延無盡。 用色捨棄低彩度的相近色規律，選擇高彩度、明亮色調，以及鮮豔並具衝突特質的紅黃藍原色，描繪空間表情；譬如觸入眼目的視覺端景，是色塊與圖騰的交織，保富文化觸感與情結，當開啟左側的白門扇，紫色的內飾驚喜接踵而至，出其不意卻又恰如其分。

繽紛色彩與傢俱擺件相互陪襯，猶如童趣的跳躍感交織著風趣的韻律，用色大膽卻毫無違和。午後的日落注入餘暉，在佈滿色塊的紗簾上恣意流竄，落地窗前色彩斑斕，依舊亮麗輕快。

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