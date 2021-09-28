新智慧淋浴系統 煥發暢然的新生綠洲

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜GROHE TAIWAN】

平衡在簡約設計與精準計算的人體工學中，GROHE致力於將創新科技與使用效能結合，由獨創的SmartControl智慧花灑控制系統，透過簡易的推拉和旋轉控制並選擇水量、溫度、出水模式和切換頭頂花灑或是手持花灑，在直覺式觸控操作下以指尖輕按，即可輕鬆控制使用程度，體驗智能科技的淋浴尊享。

外型簡約纖美 創新智能衛浴首選

科技感未來導向的便捷家居選品深受許多品味人士喜愛，GROHE 今年最新推出的SmartActive 智慧花灑系列可與SmartControl 壁掛式和預埋式智慧淋浴系統相互結合使用，圍繞時尚簡約的設計理念，提供多種功能、外型、顏色等選擇，並透過三種不同的出水模式間的切換：「RAIN─ 柔緻舒緩的清新雨淋」、「JET ─ 強勁有力的噴射按摩」、「ACTIVEMASSAGE ─ 暢快舒心的活力雨淋模式」，以符合人體工學的直覺式一鍵式的簡易設定。 SmartActive 智慧手持花灑外觀上提供方形和圓形兩款新穎薄型設計，更有兩種尺寸（130mm 和 150mm），且除了閃爍動人的經典鉻色外還有月光白飾面可搭配。更讓人心動的是有多達10 種豐富特殊的金屬色彩變化，如玫瑰金、墨霧黑…等，可依照浴室風格與不同需求自由選擇。結合了強大的出水模式，柔軟親膚、清爽暢快。

詳細內容請至Living NO131. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO131. 住宅美學》