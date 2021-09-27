2021 德國IF設計獎作品 遠離塵囂、高居都市叢林的造夢基地

蘊致設計 A SERENE HIDEAWAY 遠離塵囂俗世的靜懿居所、THE DREAMER BASE 高居都市叢林的造夢基地

【撰文編輯｜林育瑋 圖片來源｜iF Design Award、蘊致設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【蘊致設計｜A Serene Hideaway 遠離塵囂俗世的靜懿居所】

來自台灣的蘊致設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，以柔潤二字作為貫串空間的語彙，以低調、安靜、具有歷史記憶的日式美學，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 蘊致設計

獲獎類別 室內設計 住宅空間

獲獎作品 A Serene Hideaway

柔潤是貫穿整個作品的詞彙，業主與家人喜愛低調安靜、具有年代感的日式美學，設計師遂將一家人溫潤的調性與期待的日式風格，以極簡工業風格做融合。因重心已放在檜木製造的立體天花板，本案選擇在其餘空間大量留白，再輔以鐵件製作的燈具、書架作簡單的點綴，在空白處留下細節。在材質運用與色彩的選擇中，設計師坦言花費了心思去搭配，除原木色調原本的柔和感，輔以黑色調線條的鐵件們去平衡留白空間，為業主打造出一個能放鬆呼吸，自在於庭院種植花藝，又能靜心冥想的靜謐休憩空間。以適時的留白和線條貫穿整個居所，透過不會過於飄渺的設計，打造能讓心靈安定的居所。

將抬頭就會望見的天花板作為整個空間的亮點，設計師選用檜木進行切割，打造繁細卻充滿細節，讓人一駐足便能凝望許久的天花板。為平衡整體空間的視覺，地板則採用了沒有太多分隔線條的灰調盤多磨，將視覺重點集中於挑高的空間處。考量到檜木為相當昂貴的建材，因此在設計、切割時，精密的計算以及不浪費所有材料即是設計師相當在意的重點之一。設計師特地挑選了切割後，仍有足夠板材厚度將其使用於和室收納櫃門片與天花面板，以建材不浪費為目標，打造開放空間與私人空間材料相映一致的設計。

【蘊致設計｜The Dreamer Base 高居都市叢林的造夢基地】

來自台灣的蘊致設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，以工業風為主軸，輔以摩登系統廚具、細緻的家具和簡約配件，打造出現代高級工業風格空間，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 蘊致設計

獲獎類別 室內設計 住宅空間

獲獎作品 The Dreamer Base

本案以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。

值得一提的是，入門時原本建案的樑壓得很低，設計師考量到，若根據此高度去做天花板的設計，會讓居住者感到過度壓迫。因此設計師在使用鍍鋅鋼板材質製作該處天花板之設計時，在樑柱的右側直接向上揚起，讓天花板的線條不會被樑阻擋，製造屋內更加挑高開闊的視野。在空間的設計上，色調和材質雖然冰冷，仍留下了大量植栽的空間，確保空間擁有足夠的綠意。在室內傢俱的選擇上，也特地選擇了較為細緻的傢俱，平衡過度剛硬、低彩度及冷色調的工業風。

根據年輕屋主的需求，設計師打造開闊的客廳與餐廳，輔以開放式的書房作為討論空間，以適合多人駐足、待上長時間討論為目標。書房收納櫃的門面也採用可書寫的黑板材質，讓年輕導演在家中討論、發想時，可以留下激盪的軌跡。而因天花板保留了原建案之天花板材質，因此設計師以天花板為主色調，調和出牆壁和地板的水泥顏色。透過反覆精準對色，確保空間整體的色調擁有一致性。