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為藝術而生的林間木屋

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

中性調打造藝術品的留白空間，經典渡假木屋與現代美式摩登風格的融合

【撰文編輯｜宋佩穎 圖片來源｜Ali Budd interiors】

本案的業主為現代藝術的專業收藏家，美學方面有極佳的體會，設計團隊Ali Budd Interiors承接此案時，明確的表示需要中性調的裝潢陳設來襯托藝術品，包括普普風大師安迪‧沃荷、加拿大藝術家道格拉斯‧柯普蘭、美國當代藝術家保羅‧魯索等人，最困難的部分也是拿捏現代及實木裝潢的比例，並且保有藝術品的留白空間，而Ali Budd Interiors設計團隊在此案中精湛的掌握，經典渡假木屋與現代美式摩登風格的融合。

改造中古屋本就不是件容易執行的任務，尤其是揉合明亮的摩登風采，與藝術品相互呼應的寧靜軟裝，但Ali Budd Interiors在此案留下的每一道色彩，皆透出毫無疑問的精緻品味，同時考量到長期無人居住的情況，大部分軟裝為容易維持的功能型材質。

挑高兩層樓的主客廳，貫穿屋頂的標誌性石造壁爐，為木屋中不可或缺的重要元素，保留實木與樑柱的原色，牆面飾條皆粉刷上最容易突顯畫作的白色主調，且室內以此為主色系，配上原有的實木地板，高雅的白色沙發，粗呢質訂製長凳、溫潤的羊毛矮凳，不同質感透過通透的陽光，彷彿藝術作品投射出筆觸堆疊般靜謐安詳，編織地毯為室內外兼用的品項，灰褐色調的織紋中和了淺色家具與實木地板的衝突，完美的過渡色襯出窗外如畫般的蔥蔥鬱鬱，一掃中古屋老舊的裝潢品味，綴點屋主收藏的每件藝術作品，從入屋就感受到的雅緻，堆疊出經典現代摩登的美式裝潢風格。

詳細內容請見Living NO133. 住宅美學雜誌。

出自《Living NO133. 住宅美學》

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