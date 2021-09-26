記錄日光傾瀉的時空瞬間 越南的時光之家

【撰文編輯｜Erin Song 圖片來源｜X11 Design Studio】

本案位於越南高原之地的崑嵩市，於沱江旁的肥沃之地上，原為少數民族部落，氣候炎熱且濕度高，由於當地建築因為噪音及粉塵量大，逐漸被鋼筋水泥等現代化建築取代，失去原有的熱帶建築風情，越南本地的建築公司X11 Design Studio，商業項目包含建築、室內及景觀設計，於2018年成立，以年輕專業的觀點給透析設計，景觀專業與建築的知識結合，對於每一案件都以長遠的思考製作，全面性的製作、營造不同獨特商品，而X11 Design Studio在承接此案時，在粉塵及噪音問題上特別做了處理，活用許多傳統且自然的建材，保留許多南洋風情特色及一個承繼多代的水井，特別在通風與綠植種下了許多功夫，並在屋中設置了天井，維持空氣的流通及照明，住房能在陽光走過的每日皆能有不同的樣貌。

造型紅瓦天井 如同藝術品般的時空流逝

本案因坐落的位置較多粉塵問題，X11 Design Studio特別設置了雙層圍牆，防止粉塵透入屋中，從大門入內的花園區域，對噪音也能有所緩解，穿過花園可見二樓白色透光的造型外牆，及一樓木製傳統雙開門；屋內整體色系以明亮的白色與南洋特有的柚木色為主，傳統的磨石子地板貫穿公領域，挑高兩層樓的空間，格柵屋頂造型嵌入玻璃，自天花與挑高面窗讓陽光傾瀉，感受時間流逝的每日。

四季軌跡的流動 與自然共生的房子

室內牆面保有磚牆的紋路刷上統一明亮的主色，透光天井的兩側為實木造型天花板，劃分空間位於公領域中央，天井中流利的綠植及優雅的手工紅瓦牆，如同藝術品般的往天花板延伸，時光流動下的光影給予其自有表情，與綠植共同變化，可見四季的軌跡。穿過一樓公領域，通過餐廚區的拱門，見到滿布綠植的走廊，設置了一個圓形的透窗，如畫般的綠植與通風磚自成一景。

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