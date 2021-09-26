2021 德國IF設計獎作品 逐浪而行的環保力作

【撰文編輯｜Erin Song 圖片來源｜If Design Award、古迪設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【古迪設計｜Home of Waves 浪之家】

來自台灣的古迪設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，運用統一通透的現代設計，堆疊、錯移建構浪花美感，引導海風串流於屋中的設計，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 古迪設計

獲獎類別 建築設計 住宅空間

獲獎作品 Home of Waves 浪之家

基地位於台灣的澎湖群島，這座島以海洋及海岸景觀聞名，建築轉至橫向與海岸、道路同時構成平行的腹地，讓海、岸、建築產生平行線，以納入更多的海景地貌，結合綠意與自然景觀環境，隱喻著陸與海的對話，人文思想上將私密的客廳與餐廳開放出來，提供旅人和當地居民有一處互動的地方，營造一種情感交流空間氛圍，海與浪、起與伏、人與建築，白色與水藍色調中體現輕盈與穿透湧動感，建築設計輕巧地融入自然環境地景，成為海岸一部份，斜線造型和綠意與自然景觀環境，圍繞“浪”概念形成的空隙，讓人享受在輕盈具穿透感的空間裡。

當地建築多以水泥作為牆材料，造成室內空間陰暗且潮濕，在設計上使用LOW-E玻璃作為牆面，大幅增加室內採光及視覺穿透感，因當地氣候過於炙熱，採用穿廊與廊道通風方式產生氣流達到降溫效果。運用綠能材料，不過度加工，減少耗材產生，及減少熱傳導，以達節能減碳之效。

設計中採用複層屋頂，側面看來立體疊層，像浪的Ｖ與倒Ｖ突破水平與斜面的關係，堆疊、錯移，建構出浪與浪間層疊趣味性，加上側牆，組構出的可能性，以此延展作為內部空間的思維；一樓中間穿透的大廊道，引導自然空氣對流形成通風降溫效果，利用連接往上的樓梯及廊道形成一道氣流通道來降低室內溫度。