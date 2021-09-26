貓奴與貓主子的退休共生宅

【撰文編輯｜巫曉嵐 圖片來源｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間，鄉村風格帶來清新質簡的氛圍，在光照充足的房子裡，以木材質與素白色調營造自然意趣，兩人三貓的生活，有時互不打擾，偶爾貼心相伴，在每個角落實現各取所需的暢意隨心。

貓主子幸福宅空間

餐廳藍色端景牆使用特殊馬來漆做出雲霧感，牆上掛著以貓為主題的風格畫，彰顯貓是家中的重心，客廳電視牆和沙發背牆巧用系統板設置展示架和收納櫃，是貓的天空步道與隱身空間，簡單巧思同時也符合收納需求，讓家成為貓的遊樂場。

主臥室房門上刻意保留貓洞，方便陪睡的貓咪隨時進出，想使用貓砂或喝水時不會打擾主人休息，貓砂盆亦採用貓洞設計妥善隱藏；臨窗處的小平台是主人休憩賞景的舒壓空間，也是貓咪做日光浴以及滿足好奇心的絕佳位置，人與貓的美好共居生活從細節處取得平衡。

詳細內容請至Living NO134. 住宅美學雜誌。