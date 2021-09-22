漫森之境 打造恬靜森林意象的空間概念

【文字｜Amelie 圖片｜巧將設計】

大自然養育著萬物，參天茂林生生不息，底下辛勤做事的工蜂們，沐浴在自然光下，感受著木頭的肌理，享受著樹蔭的庇佑，透過不規則的設計，打破空間方正的既定印象，將室內打造成類似森林意象，並融合蜂巢與洞穴的概念 ，由自然生態環境呼應工作型態配置，並且運用大片面的玻璃窗，與外面景色接連一線，同時也打破與自然的距離，讓體驗者能在室內空間中體驗祥和恬靜的氛圍，並且在自然環境下無感到任何壓力，才能全力以赴在工作上耕耘。

汲取蜂巢與洞穴概念 平衡美感與實用

設計師以自然與環保兩種概念，打造出舒適的辦公環境，如氣根般的造型鐵管、筆直聳天的造型樹幹柱體，以及斜切面玻璃設計的穴口，搭配室外自然光灑入，讓室內外的界線變得模糊，而空間中隨處可見的木、鐵元素全是環保回收再利用的廢材剩料，真真正正達到落實環保的概念，同時兼具美感設計出明亮舒爽的辦公室。

如何在美感與實用之間平衡，以及能否抓取空間中的細膩氛圍，考驗設計師的創意，原先作為樹木軀幹的水管柱體，內部其實藏著管線及電線，為了讓辦公室擺脫死板的印象，空間中有不少樹林意象的巧思，且當初借鏡洞穴的概念創作時，在與業主溝通的過程耗時不少時間，以及使用的建材皆是廢料製成，賦予棄物第二生命也是一門功夫。

打破辦公室的平板 鬱蔥舒壓樹林

本建案坪數為三十坪。為了打破辦公室的平板呆滯的印象，又要能與室外空間做連結，因此在室內中，設計出樹林鬱鬱蔥蔥的樣子，不論是氣根擬態的鐵管，形似樹幹的柱體，又或是使用金絲燈管營造出樹蔭光影的變化，以及會議室利用透明玻璃板，引進活體魚在空間游弋其中，打破室內外的界線，就是為了讓體驗者在空間中不要感到壓迫感，才能在工作上發揮最好的效果。

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