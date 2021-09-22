2021 德國IF設計獎作品親子遊樂場般的住宅空間

【撰文編輯｜林育瑋 圖片來源｜iF Design Award、點點設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【點點設計｜Revolve迴．家】

來自台灣的點點設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，以親子遊樂場為靈感，打造自由的互動空間，透過回字的動線安排，引導光線使得空間更具彈性，以自由的互動空間為設計主軸，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 點點設計

獲獎類別 室內設計 住宅空間

獲獎作品 Revolve迴．家

本案透過屋主一家四口的親子遊樂場為靈感，將整體空間設計成一個雙向的迴圈, 試圖用一個回字, 削弱了長向的空間感, 並藉迴遊動線達到孩子更大的生活場域, 也改變光與空氣對流的路徑, 依光的導引讓空間更加的有彈性，共享視野深度, 不僅強化了生活的便利, 更能夠達到緊密聯繫家人情感的目地。破除單向且封閉, 成就一個通透並充滿彈性的溫暖空間。隨著空間使用人不同的生活型態，大走「各自獨立又開放」，彼此既是獨立空間，又形成了一個開放的迴路動線，讓孩子在空間裡不會被侷限。

一走進我們的房間，第一印象便是柔和而豐盛的木質調，給居家帶來溫暖和放鬆的感覺。 在明亮的門廳中，這些大櫥櫃形成了一個看不見的泥間邊界，這不僅為鞋子提供了足夠的存儲空間，而且還為家庭提供了一個長凳，讓他們在家中放鑰匙和沈重的東西，這也意味著 所有房客都可以釋放來自世界的所有壓力和負擔，而家鄉則是我們真正放鬆自己和做自己的地方。在門廳旁邊，居住空間中有一個木製長椅，這種多功能長椅通常是一個供親朋好友光臨的用餐區，一個供父親從事其項目工作的臨時辦公桌或一個供其辦公的天堂 孩子們畫畫並度過整個下午。

未來空間設計會日趨彈性，隨著生活型態轉變，人們已不喜歡被固定在單一場所，透過空間的靈活轉變，創造讓人真正自在的生活場域。日本建築師在規劃空間時，會更考量屋主家庭成員的組成、作息和生活習慣，不同以往規矩、制式的空間安排，而是讓居住的人可以隨著心情與場合，彈性地做空間使用目的調整，並隨之轉換不同的家居面貌想像。我一直相信，永恆的優雅，是唯一的美學規範，讓作品能長時間存在，是我們的服飾，讓人們購買的唯一理由。每個生活空間都是獨立的，但可以根據家庭需求不時進行調整。