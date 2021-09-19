森之深憶 復古質調形塑如漫步在歐洲街道上的低歛奢華

【文字｜Amelie 圖片｜田莆設計】

由基地歷史脈絡及人文特色著手，在細膩的設計思維中採以復古質調的精緻工藝，打造別具風格的空間面貌。在建築外觀上更透過優雅柔美的語彙體現氣質，並和諧融入街景地貌，在通透的視覺印象中圍塑低歛奢華的色彩與裝飾，形塑如漫步在歐洲街道上的氛圍。踏入店內，則由奢華精緻的空間感受、流暢的接待動線與寬敞舒適的座位配置，締造一處溫暖、適合親友一同用餐的場域，並透過環境氛圍連結起餐廳品牌與消費者的心，以美好的用餐體驗讓顧客好感度大大提升。

經典風華再現 優雅輕奢質韻

跳脫一般日式燒肉店給人的既定印象，本案以復古風其華麗且優雅的裝飾藝術手法作為主調，透過沉穩色彩點綴金屬裝飾及LED 燈條，勾勒出精緻輕奢的年代感。室內空間尤其融合了新舊時代經典美學因子，將裝飾藝術風格所強調的幾何線條、精細的工藝、鮮豔的色彩發揮得淋漓盡致；照明設備、鍍鈦金、塑鋁板等豐富多元的材質與成熟穩重的墨綠色形成強烈對比，圍塑出兼具絕代風華與多變色彩的空間氛圍，兼容並蓄的設計讓此處成為新舊世代享有共同記憶的美好基地。

本案為實際坪數約169 平方米的透天辦公空間，格局配置分別規劃了接待區、洽談區、辦公空間、休憩區，並多方採用了文化石、實木板、檜木板、貨櫃門、鐵件、線板、百葉窗、南方松、植栽牆和諧運用在每個區塊，同時更針對小坪數的空間尺度構思，設計者重新解構，打造了整體更為完善、豐富的空間佈局。拆除了建商原本為廚房建蓋的牆面與位於五樓的房間牆面，搭配通透的日光照明為使用者帶來了更為放大、流暢、且寬敞的動線配置並透過豐富且多樣風格的混搭手法成為本空間的經典之作。

漫步歐洲 徜徉異國風情

在餐廳的外觀上，本案以歐洲街頭的優雅氣息打造而成，透過白色的牆面、橘色的大門、通透明亮玻璃窗，加上藍白相間的遮雨棚，協搭自然和諧的門面設計，彰顯著品牌強調品質的氣質特色，並融合餐廳外觀與周圍的商店共同為當地社區展現獨特樣貌。內部空間則以沈穩的墨綠色為主調，搭配金屬裝飾、LED 燈條、大理石桌、水磨石等材質，呈現Art Deco 所強調的別緻優雅品味。設計者尤其由Art Deco 勾勒出林蔭扶疏的社區意象作為座位間的隔屏，運用水磨石、立體圖像、金屬色系的燈飾等軟裝配件增添整體的年代感，使其由內而外散發充滿魅力的異國情調。

出自《Living NO134. 住宅美學》