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2021 德國IF設計獎作品 精準的建築思維

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Erin Song 圖片來源｜iF Design Award、竹村設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【竹村空間｜Bitonic 雙調】

來自台灣的竹村空間作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，精準的設計理念，思索建築與人之間的聯繫，以氣候、環境、永續的概念下呈現其設計思維，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 竹村設計

獲獎類別 建築設計 住宅空間

獲獎作品 Bitonic 雙調

環境的氣候及土地情形讓我們做出相關的對策，因為大雨的氣候以及較低的地勢並且希望盡量保留土地用於植栽的前提之下我們將建築提高半層樓當作地下室(地下室在原本的土地高度),可用於停車及儲藏的功能。

而一樓則在抬高的半樓上，這樣可讓地面潮濕及熱的空氣被風帶走，讓室內涼爽及乾燥，並且為了過濾過多的陽光則在外牆做了金屬隔柵同時讓造型更精緻。

將建築提高半層樓當作地下室(地下室在原本的土地高度),可用於停車及儲藏的功能，這樣可讓地面潮濕及熱的空氣被風帶走,讓室內涼爽及乾燥。

我們希望色彩保持低調,並利用材質的對比來創造精緻度，吸引用戶的原因是滿足客戶的使用需求同時也保有更多土地用於種植，為了克服過大的結構跨距以及因應大雨而設置的雨水收集槽,我們整合了結構工程以及機電工程的專業。

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