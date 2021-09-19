2021 德國IF設計獎作品 復古頹唐風格商旅

【撰文編輯｜Erin Song 圖片來源｜iF Design Award、呈境設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【呈境設計｜OINN HOTEL & HOSTEL 趣處】

來自台灣的呈境設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，以充滿文化底蘊台南做為舞台，呈現復古的頹唐美感，成功將鐵工廠轉化為特色商旅，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 呈境設計

獲獎類別 室內設計 商業空間

獲獎作品 OINN HOTEL & HOSTEL 趣處

素有臺灣歷史古都之稱的「臺南」，擁有豐厚的文化底蘊，每一條巷弄街景都含藏著市井小民的生活空間與記憶，深植溫度的在地人情味，成為臺南永不褪去的魅力特色。坐落於此的本案，原為30年代專製輕軌的鐵工廠，歷經了日治時期都市計畫、鐵路通車，因此，設計者以臺南歷史地位為基礎，運用簡潔俐落的當代筆觸，擷取鐵工廠的風格元素，勾勒出時尚摩登的空間輪廓，同時將原建築的赤磚紅瓦活化再利用、保留當時的天車軌道，形成了新舊時光相互輝映的獨特景象。

設計者亦從營銷角度出發，針對不同年齡、職業、家庭結構等客層需求，延攬在地街景，打造出多元的房型，涵蓋上下膠囊床、精品雙人房、四人房及樓中樓挑高房型，成就Hotel +Hostel的新型態設計旅店，賦予旅客有別以往的臺南生活體驗。

在臺南蜿蜒狹長的巷弄裡，衍生出許多綠蔭轉角，自然而然成為街坊居民相聚聊天的場所，洋溢著親切的人情味，讓「街道」成為家的延伸。