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2021 德國IF設計獎作品 呼應自然的沉穩之作

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Erin Song 圖片來源｜iF Design Award、原境設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2020年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【原境設計｜Dance with Nature與自然共舞】

來自台灣的原境設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，沉穩中性色系中運用大量石材、石皮與木質堆疊出自然共生宅，呼應窗外蔥蔥景致，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 原境設計

獲獎類別 室內設計 住宅空間

獲獎作品 Dance with Nature與自然共舞

本案不同於一般住宅的使用方式，主要作為屋主夫妻返回臺灣時的度假宅邸，加上屋主好客、經常有聚會需求，也具有招待會所的空間性質，因此強調整體質感、設備與機能都能仿效精品飯店，達到令人視覺耳目一新且兼具舒適感的設計目標。

基地坐擁得天獨厚的自然美景，兼之屋主期待室內能呈現強烈具個人風格的造型語彙，如何引景入室且呼應戶外地貌特色，便成為此作品的設計主軸。

屋主訴求所使用的材質必須有別於傳統住宅常見元素，加上為呼應戶外自然景觀，所以運用大量的石材、石皮與木質鋪陳，並特意挑選容易清潔保養的材質，便於使用者維護。整體色彩搭配以灰、黑為主軸，回應屋主喜愛的深色沉穩調性，同時融入原木色增添居家暖度。

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2021 德國IF設計獎作品健康療癒系空間

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大‧觀 以沉穩內斂石皮 跳脫既定空間印象

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孕育、傳承 融入40 年老品牌由零到有、穩紮穩打之創業精神

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