2021 德國IF設計獎作品健康療癒系空間

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜If Design Award、玳爾設計】

享譽國際、極具指標性與前瞻思維的頂尖設計大獎─德國iF設計獎（iF Design Award），作為眾多設計師終其一生爭相角逐的設計成就，創立68年以來致力於推廣那些別具前瞻性的最佳設計，向大眾展示設計的堅實力量。然而面臨疫情不間斷的衝擊，iF設計獎也在世界的風雲驟變下，重新審視設計之於社會的深度價值，歷經重啟和反思後於2021年全面開展嶄新的賽事制度，以創新，勇氣和對未來的眼光迎接世界的挑戰。

【玳爾設計｜The House of Mokkun沐薰之家】

來自台灣的玳爾設計作為2021年德國iF設計大獎的新銳得主，在和風調性的場域內，全室以純天然檜木塗料打造健康清透的住屋環境，在嚴格的競獎關卡下突破重圍，榮耀獲獎！

獲獎團隊 玳爾設計

獲獎類別 室內設計 住宅空間

獲獎作品 The House of Mokkun沐薰之家

2020 年，全球在covid-19 的威脅之下，各國的醫療機構都承受了高度的衝擊，讓人類的健康面臨空前的危機。身為「室內設計師」的我們，可以為這情況做點什麼？該怎麼改變以往的裝修方式，才能為這次人類的世紀災難盡一份力量呢？我們考慮到的是佔室內設計中，可能是最大使用面積的「塗料」這件事情。傳統的油漆、水泥漆、乳膠漆等塗料，對於畫面固然美觀，但對於抗菌、人體健康這個方面，似乎毫無功能可言。

我們在2019 年偶爾的機會裡，得知日本恰巧開發了一種利用純天然檜木塗料，也成功地運用進自己的室內設計作品裡面。檜木塗料的成分之中，有著濃郁的天然檜木芬多精，而經實驗證實芬多精不只有安撫交感神經的功用，還有改善記憶力、除臭、防蟲及抑菌等效果。甚至因為是天然材質的關係，還能調節室內濕氣及達到室內保溫的功能。在這麼多的功能之下，其中它的抑菌效果能直接協助我們對抗這次猛烈的疫情，隔絕細菌大舉入侵我們的居住環境，進而守護我們的防疫功能。真心希望能讓大眾瞭解檜木塗料到底能幫助人類什麼、能對環境帶來什麼樣的益處，才能成為人類對抗病毒的後盾。

空間方面，我們將原始縱向的格局設計，改為橫向的連貫規劃，讓各區域之間可以透過推拉門扉的方式來界定，在開闔之間，依舊能保持空間通透或獨立的感受。原客廳區域讓給家人們最常使用的餐廳及和室空間，是因為在我們的眼中，公共空間就該是全家人都能共用的向陽廣域空間。