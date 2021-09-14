精準掌握空間優勢 打造沉穩內歛的簡調沐光之宅

【撰文編輯｜編輯部 圖片來源｜Order 歐德傢俱】

透過空間設計將個人喜好與生活需求整合，打造一處理想的完美之境，是眾人心之所嚮。本次委由台灣歐德傢俱連鎖事業設計師高從硯，在逐一釐清裝潢需求後，特地為年輕夫婦選搭歐德系統傢俱，結合板岩鐵件、進口燈飾、木地板、實木木皮、木百葉、ORDER 夏綠蒂床墊、SERTA 床墊等等，歷時一年討論與規劃，最終締造出專屬屋主的個性化理想居所。

完善設備預埋 滿足辦公需求的空間應用

整體空間以屋主喜愛的深色系，打造現代簡俐的低斂質感，並於前期規劃時，預先將影音設備配電與網路管線嵌入，格局上將原先的四房配置改為三加一房，開放式書房與客廳相連通透，擴大了原始空間視野，讓屋主在書房辦公時，也能同步欣賞電視節目，特別拉了一條30 米HDMI 線，將電腦上的畫面直接投射到客廳電視。鑑於屋主有長時間於客廳、書房辦公休憩之需求，設計師將原冰箱位置調整為電器櫃，利用中島結合餐桌形式，增加空間運用的多樣化。餐廳區運用深色木皮營造溫潤沉著氣息，透過線性燈溝造型由餐區延展至客廳，形塑連貫而延續的整體風格。

電視牆由不規則板岩材質為主體，簡約而不規則的線條排列，為牆面注入內斂而跳躍的活潑氣息，一側白色系統櫃搭配低彩度板材鋪展的鏤空平台，更凸顯了屋主精心收藏的展示品。書房部分亦延續深色調，透過一致性巧妙地連結了公領域，利用歐德系統板材打造大面書桌，讓夫妻倆可以一同辦公；因應屋主有許多公仔、收藏品等展示需求，在書房後方利用玻璃櫥窗，依照屋主的珍藏品量身打造專屬展演舞台。

充足收納 整齊收放空間大小

主臥室以同樣現代簡俐的純淨深色調揉合木質板材鋪敘，因房間內擁有較多窗面，甚至是床頭亦有開窗，透過木百葉搭配窗簾，調節白天大面直曝的陽光，利用多功能桌設置，方便屋主閱讀觀影，另闢獨立更衣室整齊收放衣物；多功能和室則可擺入單人床，架高的上掀式收納床，搭佐一旁同色系衣櫃羅列，體現多元的儲藏應用。

出自Living&Design住宅美學135.期雜誌