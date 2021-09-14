大‧觀 以沉穩內斂石皮 跳脫既定空間印象

【撰文編輯｜編輯部 圖片來源｜近境制作】

位在新竹70 坪大小的宅邸中，以沉穩低斂的石皮材質鋪展，跳脫既定的空間印象，在延續與鐫刻間彼此呼應、蔓延。藉由材質之變化闡釋著專屬於本空間，無遠弗屆的場域迴響。

沉穩石皮鋪展 細述材質調性

體驗材質變化，藉由空間細探關於時間之永恆與無常，遠遠豐富了原始空間單一的故事性。沉穩的石皮為空間注入沉穩基調，並在開放式空間內，以沒有侷限的設定鋪展材質變化，連結整體空間，體現蘊藏於此的設計精髓。利用天花的材質分割，以鏡面反射展開端點，增添空間配置。在連貫而流暢的公共區域動線安排下，大面積地與格柵天花、原始石皮互相呼應，最後利用單純的材料，細膩延展木片與深色內嵌層架的櫃體形貌。

色調和諧呼應 回饋內心無限尊享

一側以淺色石材呈現，與地坪深淺呼應；將空間濃淡橫擘場域之間，與平穩格局一氣呵成。並在大面積採光優勢之下，採用了遮光手法達柔霧效果。在日日的朝起朝落間，經由不同色溫的間接光源構築室內色彩變化；在光陰、空間的轉映之下，揉合開放展開的平面規劃，形塑一股沉澱的力量。藉由本次空間規劃，放大了內心真實感受，凝塑空間與人文的種種層面，薈萃充滿想像的空間之境。

出自Living&Design住宅美學135.期雜誌