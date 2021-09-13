2021義大利A’DESIGN AWARD獲獎精選特輯 引領家居美學新意象

【撰文編輯｜Amelie 圖片來源｜Sergio Sesmero、Grigory Gorkovenko、 Eckhard Beger、Ming-Hsiu, Lee and Jui-Chung, Hu、Iestyn Davies、Egemen Kemal Vurusan、Ray Teng Pai、Fulden Topaloglu、Elena Kornilova、Belova Oksana】

面對疫情肆虐，人們逐漸放慢生活節奏，轉而往內追求安定力量，設計作為人們追求理想生活的重要媒介，也嘗試打破當局困境，透過將前瞻性理念化為實體設計，引領人們邁向理想生活。義大利 A'Design Award作為全球指標性設計獎項，同樣評選出今年度的最佳設計，從美學、功能、獨特性、文化性、社會連結、環境連結等多種面向，表彰為生活帶來正向影響的優異作品。LMG串聯媒體DesignWant設計王編輯團隊，特別精選出本年度 A' Design Award認證的全球10項頂尖家居設備與產品設計，分享在「宅家當道」的時日，設計師們如何為居家生活的美學和機能，煥發嶄新氣象。

2021-2022 世界頂尖獲獎之作

(一)

設計師 Sergio Sesmero

作品名 Memoria

類別 家具設計獎－金獎

集結大膽設計並承襲野獸派趨勢、卻同時彰顯了精簡概念的形式本質；Sergio Sesmero所設計的家俱項目道盡了知識與文化敘事交會的獨道語境，其靈感取自黑格爾式辯證(Hegelian dialectic)應用在超現實主義大師René Magritte中的表現手法，從而演繹了「揭示」與「隱藏」之間的對話，彷若超越了制式的印象、賦予美學上的全新定論。

(二)

設計師 Grigory Gorkovenko

作品名 Bubble Chair

類別 家具設計獎－銀獎

採用天然材質與勞作工法、體現對傳統工藝的尊重與致敬，本作品以鋁為核心材料，透過全手工打造，每次下手皆取決於鋁的可塑性；溫柔而殘忍，是這個外表看似柔澎軟實則堅硬的椅子所帶給人們的第一印象。形狀奇特、質地異常，好像是個有脾氣的傢伙，但當你坐在裏頭時，卻無不感受到他的友善、支持與安全感。隨著光影變化、陰影時的寒意與燦亮艷陽下的搶眼形成對比，「嚴肅而有趣」是設計者戲稱自己作品的風格，總之，在這座擁有溫柔靈魂、滿載悖論的金屬怪物Bubble面前，鮮少會有人表示無趣。

(三)

設計師 Eckhard Beger

作品名 Cubus Armchair

類別 家具設計獎－銅獎

這張單椅俐落的立方輪廓是受到包浩斯The F51經典扶手椅啟發，不僅僅是古典扶手椅的重新詮釋，精心設計傾斜的外觀更展顯了當代設計的精要與富有情感的設計張力，而這張扶手椅同時也整合了椅凳與小邊桌，帶來更多生活應用。

(四)

設計師 Ming-Hsiu, Lee and Jui-Chung, Hu

作品名 Standly Bao Folding Chair

類別 家具設計獎－銀獎

在許多不允許坐著的工作環境下，例如：調酒師、街頭小販等等，工作者必須長時間忍受站立。長期下來往往損害健康、導致背痛、腿酸，讓這樣的工作經驗變得難受。鑑於此，透過一些設計，讓這些服務行業的人們處在站立時也能舒服工作。設計團隊在採訪了一些工作者以後，和物理療師合作製作了一系列原型，讓這樣的設計更加符合實際需求。

(五)

設計師 Iestyn Davies

作品名 Translucence Pendant Light

類別 家照明產品和照明項目設計－金獎

Iestyn Davies 同時是玻璃製造商和照明設計師；靈感起於期許將熱玻璃傳統工藝技術回溯至訂做工藝，而非大規模量產模式。最終的設計目標為結合新興LED cob技術呈現材料應用的獨特手法，即便這次是將光源隱藏於視線之外，仍能在不同角度的厚度光學探尋玻璃獨特的特性，在玻璃表面、自然光線與整體燈光間，瑩透自然深邃的輕盈面貌、探求出奢華的美學。

(六)

設計師 Egemen Kemal Vurusan

作品名 Cage Lighting

類別 照明產品和照明項目設計－金獎

基於「玻璃」與「光」折射之間的關係。利用光學路徑本身的特性結合籠子內部不規則的玻璃材料，暈透出彌散、富有層次的滲透感。Cage Lighting系列燈的座右銘不是拿來照明空間，而是使空間更加地舒適宜居。籠式照明形象的內部是熱玻璃和金屬成型技術製成，內部不規則的形貌與軌跡，在光的折射下，創造幻覺和水晶般的效果。

(七)

設計師 Ray Teng Pai

作品名 Linear Refraction Floor and Ambiance Light

類別 照明產品和照明項目設計－銀獎

設計者以彩虹的現象作為發想，落地燈由一個圓和一條線組成，是設計者專為中國Hotel 35所客製的作品，試圖透過當地的時間、空間和人的關係，在立燈圓形玻璃的線性折射下，圍塑出豐富而低斂的空間層次，融合可360度旋轉的特性，以藝術之美烘托室內環境。

(八)

設計師 Fulden Topaloglu

作品名 Ege

類別 家具設計獎－銀獎

這款kilim系列地毯的名稱Ege是土耳其文的愛琴海之意；以藍色的愛琴海為靈感，Ege系列背後取自兩個主要的靈感來源——擁有數百年歷史的愛琴海和安納托利亞kilim編織歷史。本系列中的kilim地毯反映了對於海面流動時的激昂與欽佩，呼應著人類心理，與產生放鬆效果的色彩相應調配著。

(九)

設計師 Elena Kornilova

作品名 Fluid Interior Cabinet

類別 家具設計獎－銅獎

這款流體櫃由環保材料製成，靈感取自中國式藝術，此概念結合藝術技術與現代外觀，相當適合存放文件或日常小物件。精緻的深棕色質地軟木鑲嵌在櫥櫃表面，如石頭或木頭上的天然圓形線條，以自然的力量塑造，給櫥櫃帶來流動感。精美的青銅把手為這款櫥櫃帶來了雕塑元素，展示了精湛的工藝。內部採用深色啞光黃銅製成，每一面都別緻優雅，好比一件內外兼修的高級時裝。

(十)

設計師 Belova Oksana

作品名 Birds Multifunctional Table

類別 家具設計獎－鐵獎

彷若來到初秋時節，圍繞著清透的空氣與和煦暖陽，設計者以大自然形貌構築這個多功能桌面，嘗試在事物、材料與主題意涵間注入嶄新意念。抽拉式的多功能桌面，無論是作為室內裝飾、抑或書架與酒架，皆能靈活運用。