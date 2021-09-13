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孕育、傳承 融入40 年老品牌由零到有、穩紮穩打之創業精神

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜編輯部 圖片｜原田國際好設計】

有別於一般空間設計，本案以Logo 為核心延展，圍塑空間上至下鋪陳為天、地、壁3D 空間概念，以一樓入口接待處為起點，採用溫潤的木料製作，在格柵語彙的鋪展下，由壁面向天花板延伸，達到更立體的全方位印象。天花板與接待櫃台相互呼應，塑造出圓曲造型，接著再由地面橫向延展，完整表達和諧圓潤的空間氛圍。整體空間由「圓」的意象持續向四周擴散，大樓裡所有柱體皆改以圓弧造型規劃，如石材的圓弧收邊、桌板的圓角設計等等，和諧一致的設計語彙，十足彰顯圓滿與富含能量之品牌印象。

擷取意象語彙 延續品牌意涵

作為辦公大樓，本設計連貫著企業樸實而堅定的核心精神，一方面著重空間使用機能，另一方面又適度展現低調而內斂的美學創意。一樓入口接待櫃台是公司的門面，因此在這個開放場域投入較多視覺設計，以木料製成的立體格柵形象Logo，串聯天、地、壁乃至整個入口空間，整體設計質樸、大器，再運用黑色、灰色等較內斂的深色系大理石材製作入口背景牆，作為沉穩安靜、強而有力的後盾，象徵從這裡再出發，繼續孕育下一個里程碑。三樓員工休息區則是另一個大量置入設計美學的場域，其定位為放鬆、休憩的空間，透過高彩度色彩搭配合併跳色設計，使環境氛圍增添活潑感，相當適合於此短暫休息、轉換心情。五樓股東會議室中的設計風格則講求質感與內斂，特別挑選意象而雅緻的中式山水畫，建構氣勢磅礡且格調高雅的牆面設計。

和諧場域銜接　界定優質辦公之所

本場域總面積約2,500 平方米，共擁有五層樓，由路線依次規劃為接待櫃台、辦公空間、員工餐廳、員工休息區、機具樣品展示區、股東會議室及頂樓景觀戶外區。作為一個經營已達40 年的機械企業規劃廠辦空間，不僅著重實際所需的機能性，更在在將設計創意與美感融入其中。一樓櫃台陳設提供強烈的入口視覺，辦公室設置在櫃台背景牆後方以及二樓，唯有採購部門與會客空間被安置在一樓入口處開放空間，象徵公開、透明的採購履約環境，落實企業廉潔概念。三樓共區分兩大使用區塊，一區是大型機具與樣品展示空間，同樣以圓的設計概念延伸，將展示區域以黑色雙圓色塊環繞，增加視覺聚焦度；另半部空間則是員工休息區，特別以高彩度營造放鬆感。

五樓是股東會議室，內部陳設包含沙發會議區與長型會議桌，空間以純淨的白色、灰色及木色交融，創造一個平和的環境氛圍，牆面以大範圍中式山水畫營造整體空間美感亮點。基於大樓裝修須符合防火法規之限制，全面皆採以耐燃一級材料，將員工的生命安危放在守護第一線，並同時審慎地掌握美感與實用兼具的手法，經過多次調整工法與重複試驗，最終選搭了兼具美觀與防火效能的複合板材，提供優質、安全的工作場域。

出自 《Living & Design 住宅美學 No.135》

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