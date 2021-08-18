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來自佛羅倫斯的百年精工 打造甜蜜廚房的完美心願

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜Amelie 圖片提供｜佳霆實業】

佳霆實業引進一系列國際品牌　滿足打造甜蜜廚房的心願佳霆實業誕生於50 年歷史的企業集團的滋養，從傳統中誕生並伴隨著新世代的演進，羽化出與過往截然不同的新生面貌，同時集團的傳統也是佳霆實業的立業根本，二者關係既是父與子，也是傳統與現代的相接，透過傳承與新生，盛開出更加燦爛的蓓蕾。橫跨傳統與未來之間，作為傳遞及橋樑，繼承集團的精神，創立自身的企業使命及食尚文化，把追求美食的傳統透過現代烹具，二者合而為一，讓社會大眾體驗到與過往截然不同的「食尚境界」，啟迪味蕾的無限想像，佳霆實業便是秉持這樣的信念而誕生。

配備一套完美廚房是每個溫馨家庭夢寐以求的想望，那是為了家人精心烹調食品，傳遞情感及維繫彼此親密關係的重要空間。廚房所需要的設備琳瑯滿目，乾淨飲水、廚具、烹調器皿、餐具、冷凍設備等。佳霆實業繼承父集團的國際資源，遵循打造完美家用廚房的方向設計藍圖，精心挑選並引進具有歷史、品質卓著、技術創新的國際品牌 ; 從義大利古典廚具OfficineGullo 為主軸，系統化的代理一系列產品，滿足您在廚房殿堂中的一切需要。義大利古典廚具OfficineGullo – 古羅，來自佛羅倫斯的百年精工源自佛羅倫斯的血統—Officine Gullo 古羅，結合了傳統和現代，開發了適用於家庭環境的專業廚房設備，Officine Gullo 古羅旨在保持傳統與現代之間的平衡，配備了先進的技術和堅固結構，每一個細節都是純手工打造，工匠們會根據每一個訂單的要求來打造專屬的廚具。

Officine Gullo 古羅將佛羅倫斯14 世紀文藝復興的藝術氣息融合至廚房的生活美學中。鑑於每一個廚房在建材、尺寸、顏色和面積各方面的不同，Officine Gullo 古羅廚具都是完全可客製化的，設計源於客戶和設計師之間的深入交流，他們詮釋了未來業主的願望和烹飪特點。在Officine Gullo 古羅的生產過程中，每一個細節都是純手工製作，精品級的工匠們根據每一個訂單的需求來塑造專屬作品。Officine Gullo 古羅如同它的名字一樣，是藝術及廚具功能的完美結合體。Moretti Forni Proven 400° 保時捷系列：烘培界的超跑Moretti Forni 義大利最富盛名的烘焙烤箱品牌，深受歐洲最頂級麵包師、比薩師傅的熱愛，如同義大利民族天生的火力熱情，Proven 400°是優質且精緻的意大利設計製造精品，如同保時捷超級跑車，世界首創唯一可以達到400 度高溫的專業烘焙烤箱，完美地傳達了其作為專業烤箱的所有功能，並與最優雅的廚房所要求的精緻風格融為一體，她安靜地融入您的家中。

詳細內容請見Living&Design住宅美學 NO.134

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