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採用「通電玻璃」跳脫傳統空間的思維 貫穿空間虛實的全新設計

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字｜Amelie 圖片提供｜泰然空間設計】

泰然空間設計的作品松露林邸獲得德國iF Design Award 、A Design 、華騰等多項國際獎項的認同。松露林邸個案在設計上將傳統經典的理念與創新思維達到完美的平衡，運用現代科技通電玻璃弱化傳統空間的思想，讓「室內外空間最大化」但同時讓屋主保有充分的隱私。

泰然空間設計即為重視與業主之間的溝通，盡力在可行範圍內滿足業主的需求。松露林邸作品中設計師在玄關處設有可轉動式的特殊折料鍍鈦屏風，幾何三角錐外觀與條燈的崁入，將原本業主在意的傳統屏風美醜問題，轉化成玄關空間的大特色及個性化簽名。除了空間美感的建構，設計師因應業主希望智慧化、人性化的機能需求，應用智能家庭系統來整合住宅的所有燈光、空調、窗簾甚至戶外水幕等設施調控，讓業主輕鬆掌握調劑生活風格的自由權。

松露林邸以台灣特有的高海拔鳥類「帝雉鳥」的形象為設計靈感，運用鍍鈦金屬與細部燈具交織點綴空間亮點，在木質天花與大理石材的襯托下，體現弱化間隔以最大化公領域，強化了其「視覺上」和「實際感受上」的放大延伸感。透過鍍鈦金屬與木質的色彩遊戲，和通電玻璃與立面的細部鐵件設計，來形塑「虛」的隔間及視覺上的通透性。同時將室內銀灰木大理石的縱向花紋，與客廳天花的木皮板縱向紋路，以及戶外木地板溝縫燈條等，整齊歸一形成和諧的透視感與大線條，營造一致的空間感受，進而打破傳統客廳與餐廳格間格局，打造以虛創實、主客分明的豐富空間層次。

泰然空間設計

泰然空間規劃設計有限公司成立於2001年公司名稱源自於我們對「泰然自若」環境的期許，希望以現代簡潔、留白、自然的設計風格，並結合室內、景觀、建築專業人員組成優勢，提供現代人可遊可臥的空間規劃。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.134》

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