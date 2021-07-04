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簡約極靜的空間語彙

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字 | 宋佩穎 圖片提供 | 極簡設計】

位於竹北的極簡設計，將長年以來的設計理念，交付於剛裝修落成的辦公空間中，反簡歸樸的中心思維，實現減法生活的執行面；二樓維持相同語彙，簡約的辦公空間中，活用玻璃的通透性質，而樓下開放空間中分別規劃：會議、展示間、演講、影音劇院等眾多組合，讓人無法捉模的商業性質，恰如其分的吸引目光，透露著嫻靜感與品味選物。

實現自由與專業間的設計思維

極簡設計在規劃辦公空間時，全面性的思考需求，創造讓工作者感到舒適及容易活用的辦公空間為中心思維；一樓店面立面高3米多，包含會議室、櫃台、餐廚區域，中心放置簡單的獨立軟件，像是島嶼一樣的在公用區域中各自獨立存在，可隨時變更擺放位置和使用功能，家庭劇院設備與投影，如開會、課程說明與案件討論等，領域的彈性變化在設計巧手下，擁有許多可能性。

越是簡單的領域，越不容易實現設計思維，從櫃檯的造型背板與時鐘的相對比例入內，兩邊各不相同的會議空間、餐廚吧台到上方吊櫃，極簡設計致力於設計俐落間平衡的雋永，在乾淨的劃分中，集結其思想與生活軌跡。

通透氣質 活潑軟件與簡俐線條

色調的平衡下，和諧平穩的達成通透感，軟件部分的選用配合內部氣質，選用現代感又實用性高品項，如大門邊的實木穿鞋凳，自然物與冷灰調的矛盾中，迸發的俐落現代語意，與窗外景物相輔，明亮色系沙發則成功做為視覺焦點，不規則的物形交錯在不同線條間。

為保有採光，通往二樓樓梯牆面以玻璃包覆，至二樓延續一樓通透質感，天花板至窗邊梁柱，由特殊漆刷出紋路頂板，沿著辦公桌與窗邊露台相連，可做為閱讀區及休閒地區，透亮景致的嫻靜感，與一樓實木穿鞋凳的自然氣質一同帶入二樓，自然光輕聲流淌，綠景滲入窗內露臺交錯於暖意中。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.134》

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