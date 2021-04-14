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私私併第二例？北醫大擬併康寧大學 教師爆「勢在必行」

空間層次無侷限！專為孩童打造的夢幻驚喜 賦予豐富的遊戲元素

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜段雅婷 圖片｜Carve】

來自荷蘭的建築師事務所Carve所打造，團隊由Elger Blitz和Mark van der Eng於1997年成立工作室，至今已有多達12為工作夥伴，致力於公共空間的打造，透過建築形式與體驗的連結，為著名的商場打造出能與之匹配的新運動空間，在高調、智能、富含前瞻與大膽的擘劃中，儼然成為當地最新興的標誌性地標。

【專為孩童打造的夢幻驚喜】

在過去遊樂場大多是由地方機構提供，而本次場域恰巧為半開放的商業場所，因此給予了團隊更多發揮的空間。Carve團隊結合馬爾馬拉購物中心（Marmara Forum）富含前瞻的倡議，打造出了一個充滿驚喜的空間領域。就好比由空間窺見成長的軌跡，這座雲朵遊樂場透過區域劃分，量身打造給不同年齡段的孩童，遊樂場由四個區域組成：從低矮圓罩蹣跚學步的空間，到能隻手攀登近八米高的球體團，配有內部滑梯，無論是攀爬、滑行、或是在吊床森林中休息，空間賦予了孩童豐富的遊戲元素。

跳脫制式的動線規劃，在遊戲期間時還能從窗面俯瞰城市天際，或在拍爬的網眼之間探尋玩伴身影。倘若天氣和煦晴朗，孩子們能夠在陰涼處玩耍，下雨時更無須擔心，能放心地環繞在泡泡結構體的庇護下玩耍。整體空間為遊戲雲朵挑選了接近大自然的白色塗料以貼近天氣變化：晴朗時亮白如天，而在雨天時看來更像朵烏雲。相較於一般遊樂場傾向五光十色的調性，如此接近大自然的色彩配置，反倒更加彰顯了孩子們來到此處所賦予空間那獨有爛漫的天真「色彩」，由二向色的窗戶為遊戲雲朵的內部和外部著色，內部透過窗戶彷彿呈現了世界非凡的色彩，為孩童們在現實生活中實現了神奇的現實主義。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.133》

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