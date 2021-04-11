2020 PARIS DESIGN AWARDS 得獎出爐 台灣多項作品榮耀奪得銀獎(上)

【文字整輯｜編輯部 圖片來源｜Paris Design Awards、深度空間設計、新境創作、王韡儒建築師事務所、蒝燁室內裝修設計】

巴黎設計獎是由全球性社群DRIVENxDESIGN舉行的著名設計競賽，內部由設計師、思想家、戰略家和設計愛好者共同組成，擁有超過75,000名會員、5,000個品牌和1,500個工作室，透過共同創新造就非凡設計與世界的無限可能性，了解全球設計階段的最新動態。2021年巴黎設計獎共有40多個專業類別，涵蓋從建築、數位到室內設計、產品和服務設計等廣闊的設計領域，舉辦獎項遍布世界各地，包括舊金山，芝加哥，紐約，香港和雪梨，透過提供廣泛的市場認可，串成全球的設計連結，嘉許設計師的創造力及勇氣！而就在近日，全新一屆的得獎名單最新公布，來自台灣的多家設計公司皆在本次賽事中大放異彩，憑藉對空間獨到的設計詮釋，奪下銀獎殊榮！現在就一起來看看今年台灣名列前茅的優秀作品。

2020年 Paris Design Awards台灣榮耀金獎作品

獲獎者 : 深度空間設計

獲獎作品 : 侍物丸 Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics

老建築的存在提示了歷史的延續、共同文化記憶的再活化，其猶如時間的容器，裝載城市久釀的古雅風韻。本案原為日據時期遺存的老舊建築，設計者保留原有的木結構及桁架，並以當代審美意識重新改造，在新舊融合之間，體現從遺忘到再次繁榮的辯證過程。建築外觀採用木紋鋁格柵，輔藉「仿形」手法描摹嘉義阿里山的稜線，同時以大面玻璃窗為底襯，白天時靜納自然光與街景，開啟人、空間與城市的三方對話；反之，當夜晚來臨，室內溫暖的人造光則照亮了戶外環境，如同美麗的「城市櫥窗」，為當地增添一抹雅致的人文風景。此外，空間運用日式美學獨有的「浮世繪」貫穿全室，展現日本飲食文化，並以大量的木質語彙，致敬嘉義的林業歷史。設計者將人文、地理、歷史、飲食文化，及環保理念融粹一體，讓空間非一時一地的場景敘事，而是富含深厚歷史底蘊的動人故事。

獲獎者 : 新境創作

獲獎作品 : 逆時光 Reverse Time

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

獲獎者 : 王韡儒建築師事務所

獲獎作品 : 曲流 The Winding Sunlight

本案專為學齡前幼兒所設置的繪本館，以孩童在接觸環境時的感知與互動體驗的天性作為空間設計的發想，以純粹的流動的線條與對比的色彩，構成空間的界定，呈現出在開放與圍閉之間，動態並蔓延的空間氛圍，觸發孩子對於空間探索與生俱來的純粹感受。

獲獎者 : 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 : 凝棹 The Tranquil Gathering

本案為日式簡餐空間，在鋪述各式日系元素的運用中，期望也能挹注現代感的設計語彙，採用跳脫傳統日式的風格，運用靈活的空間配置，掌握賓客在場域中的互動性與團聚的意象，塑造出整體日式餐飲空間在和諧貫通的場域裡富含靈活的現代感氣息，並在巧妙運用各式現代化的元素之下展現獨有的空間風貌。

獲獎者 : 蒝燁室內裝修設計

獲獎作品 : 雪藏至尊 Cigar Age

起於業主對於高端訂製餐酒空間的追求，在匯流於都市中心的繁華地帶，打造一處靜謐而富有韻味的品評空間，期許進到此空間的人們可以感受到跨越時域的美學宴饗。運用煙燻感朦朧質調、仿古染皮革手法的混搭、與機能技術控制的設定，讓整體完善的配置展現著隱密而獨有的至尊格調。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.133》