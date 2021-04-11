獻禮全球傑出的地產、建築、空間作品！ 2020 倫敦地產獎獲獎出爐 台灣設計師奪Winner殊榮！

【文字整輯｜編輯部 圖片來源｜OPAL、極簡室內設計、即合吉作、蘊致設計、磐石設計】

為了尋求世界各地最好的建築、室內設計和房地產開發項目，由全球藝術、建築、設計獎項的著名領導性機構Farmani Group所創辦的Outstanding Property Award London（倫敦傑出地產大獎，簡稱OPAL），正藉由表彰領域內擁有卓越創造力與前瞻思維的設計人才，帶給世界舉足輕重的社會影響力，透過將專家和人才團結在一起的獨特的跨行業平台，為深受Covid-19冠狀病毒影響的後疫情時代開創沒有隔閡的交流機會，注入正向設計能量。

隨著2020年的OPAL 倫敦地產獎的得獎名單正式出爐，建築、室內設計、房地產開發三大領域的最終獲獎者終於誕生，在全球廣泛的徵集作品中，共有3件作品斬獲最高榮譽的年度大獎、288件奪得Winner殊榮，另外也有272件作品得到佳作肯定，其中來自台灣的五件作品也在此次受到OPAL評審團及領域業內先鋒專家人士高度青睞，奪下Winner殊榮，後續不但能獲得證書及線上、線下的全面宣傳，在全球市場上提升自己的專業知名度，更有機會與全球行業精英進行對話，建立密切合作與業務拓展機會，為台灣充滿前景的設計之路再添璀璨星光！

【無上榮耀！ 全球唯三奪得年度大獎的頂尖之作】

獲獎類別:年度建築設計大獎

獲獎團隊:廣州繪意明成建築工程設計有限公司

獲獎作品:White Deer Plain. Mountain land resort hotel

位於中國西安白鹿原上最具特色的設計酒店，本案企圖在壯闊的自然之景間打造一處與其完美相容的山地度假空間，做為一個涵蓋建築、景觀規劃與室內設計的全面改造計畫，設計者透過深沉冷毅的鋼板結構，為原始的老舊建物換上新貌，如同鐵盒子般的線面幾何切割，加之內部兼具自然感與工業感的設計語彙，交織冷峻與溫柔、內斂與粗獷，給予新舊並茂的空間截然不同的氛圍張力。

獲獎類別:年度室內設計大獎

獲獎團隊:Ahylo Architects

獲獎作品:Techopolis Auditorium: an acoustic device

本案作為獨特的表演禮堂/劇場改造空間，內部藉由特殊的設計手法，利用摺疊和流動的幾何結構，堆疊建構出內部獨一無二的「聲學裝置」，屋頂通過幾何表面的反射器、吸收器與橡木表面，藉由564件專屬訂製的結構原件，共築出如菱鏡般能增強被動聲學的場域，在前衛技法間激發前所未有的文藝體驗，盪漾出流動的情感變化，打造一個有吸引力的聚會場所。

獲獎類別:年度房地產開發項目大獎

獲獎團隊:NYE & RPG Development Co Ltd

獲獎作品:Techopolis Auditorium: an acoustic device

Park Silom由NYE Estates Co. Ltd和Minor International PLC開發，是一幢設計精美的辦公大樓，包括38層和兩個地下層，總辦公面積為56,000平方米。本案的目標不僅僅是建造一座當地特有建築，更希望為曼谷提供一個至高無上、優質的商務和生活場域，透過結合優雅的景觀美化廣場、新穎活躍的外牆立面、機能多元的設施，以及與周邊地景環境的策略連結，為當地煥發嶄新活力。

【一躍而起的設計實力！台灣設計公司平精湛空間演繹奪Winner殊榮】

獲獎類別:室內設計

獲獎團隊:極簡室內設計

獲獎作品:竹北W宅 Sun-Bathed Greenery

由於業主長年因工作關係，長年旅居國外。差旅的奔途中，宛如過盡千帆般，不斷見識各國間的精品飯店，對於飯店的精緻美好的居住體驗，深深地藏記腦海中。在本案的規劃上，便希望空間能依業心之所好的中性色調，以及在旅宿中體驗過的優雅精煉、簡潔俐落的現代風格設計。本案主要運用灰階色調及黑色鐡件鋁條，搭配木質溫潤元素，及多種自然材質融合而成，增添視覺層次，呈現高質感與低調內斂，藉以塑造靜謐恬適的居家氛圍。

獲獎類別:室內設計

獲獎團隊:即合吉作室內裝修整合設計

獲獎作品:光廊之間 Between Light and Corridor

設計者以明亮的光感，寬敞舒適的回字型動線架構起整體空間，透過現代、具科技感的表現手法規劃基地的視覺佈局，並且運用大量的木材質，綴以燒面花崗岩、LED線燈、琥珀鏡、期貨壁紙、進口瓷磚等材質，精心打造專屬於屋主的獨特空間，呈現兼具活潑與精緻質感的都會風格。公領域以象徵家徽的S曲線鞋櫃界定客餐廳，賦予空間不同的機能特色，私領域充滿故事性的詮釋，讓居住者在晚上回到臥房，藉由走過這道光廊時能慢慢整理一整天的情緒，順著光走，將一切繁雜的事物留在身後，充飽身心電能迎接美好的一整天！

獲獎類別:室內設計

獲獎團隊:蘊致設計

獲獎作品:THE DREAMER BASE

本案設計的初衷是打造給單身男子的社交生活圈，以作為乘載年輕有衝勁的築夢青年的巢為目標發想，將居住者期待的工業風格，輔以摩登的系統式廚具、細緻的傢俱以及簡約的家飾，融合出既符合案主期待，又適合居住的現代高級工業風住所。設計師更以開放的格局為設計目標，將所有公共空間，打造成能讓身為新銳導演的案主能與其夥伴隨時討論、休息的場域，藉由敞朗開闊的空間精神激盪出靈感與思緒，讓居所成為一處盡情敷夢的美好基地。

獲獎類別:室內設計

獲獎團隊:蘊致設計

獲獎作品:A Serene Hideaway

本作品以業主鍾愛的日式禪意風格做出發，以俐落的工業風做出碰撞，透過來自北歐、義大利的極簡傢俱和燈飾調和。以立體造型的檜木天花板做主軸，輔以大量留白的牆面，以些許的黑色家飾品做裝飾，以整面鐵書架創造出極簡空間中的深色點綴。在開方空間的端景，以織紋感的磁磚作為畫面之分割，創造出不單調的新極簡日式風格居所。本案的一大重點是位於頂端以日式窗櫺為靈感的立體造型檜木切割製成的天花板，將案主期待的禪風以最不張揚的方式，置放於抬頭即可望見的天花板上。即使出發點是細膩的禪風，設計師仍帶進些許線條的工業風與適當的留白，中和過度細緻和具有就時代感的日式感。

獲獎類別:建築設計

獲獎團隊:磐石設計股份有限公司

獲獎作品:長虹天際 Urban Rhythm

本基地位處大樓林立的都市環境中，跳脫傳統方正的制式樣貌，以「時尚禪風新塑造結構主義」的構想，讓時尚的建築就像一件藝術品。外觀設計以大自然蜂巢狀的六邊形層次結構設計，在簡化的形式與色彩中，利用大自然多邊形形體的幾何張力為城市譜出律動節奏。內部空間巧妙融合了東西方的藝術創作形式，在以結構主義詮釋的空間架構裡，透過材質、擺飾及藝品等圍塑屬於當代的禪風美學，既保有質樸感亦創造出另一種時尚潮流。透過縝密及最佳化的設計思維，讓建築量體外觀到室內環境都像是精緻的藝術品，使人們自視覺感官感受到愉悅，進而深入內心觸發共鳴。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.133》