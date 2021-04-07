2020 LICC 倫敦國際創意大賽賽果出爐！台灣設計師摘得「OFFICIAL SELECTION」殊榮(下)

【文字整輯｜編輯部 圖片來源｜新境創作、宅美室內裝修設計、大荷室內裝修設計、溫暖空間設計、寓朵室內裝修設計、摩錫創意設計】

倫敦國際創意大賽 (London International Creative Competition，簡稱LICC)是由Farmani Group的兩位藝術家Launa Bacon和Hossein Farmani所成立的。自2006年開始，「LICC」一直在獎勵世界上藝術方面傑出的人才，致力鼓勵創新與獨特，幫助培養創造力，讓藝術家突破界限。隨著近年的大力推廣，其已成為國際備受矚目的設計獎項之一。近日，LICC官方終於公布2020年度賽事得獎名單，高達11種的廣泛報名類別，共吸引了來自65個國家、數千位設計愛好者與作品參與這場全球指標性賽事，其中12件作品分別奪得專業與非專業領域的Best大獎，其餘逾1500件也得到「Shortlist」、「Finalist」、「Official Selection」等獎項肯定，來自台灣的多位設計師也在本此角逐中，榮譽摘得「Official Selection」殊榮，現在就一起來看看優秀的獲獎作品！

【2020年London International Creative Competition 「Best in Professional」大獎作品】

本次最佳室內設計獎作品是位於河南的藝術生活博物館，期待通過設計與多元化的藝術形式相結合，建立一個多元化的城市藝術空間，創造優雅而豐富的氛圍。

本次最佳圖像設計的得主─藝術家 Emrah Yücel的作品「Icons of Modern Literature」，是對土耳其現代文學奠基者的慶祝，利用創造視覺上令人愉悅的風格，把這些講故事的圖標描繪成代表他們真正的偶像形象。

XP Zero 是一種新型的電動摩托車，它摒棄了常規將先進的設計與最先進的技術相結合，以高興能奪下最佳產品設計獎。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 新境創作

獲獎作品 : 山海匯

本案為新屋打造，屋主為兩位大人及一對女兒，其中重視孩子正屬於學習階段與遊樂的年齡考量，故採以「圓」的素材運用使空間更為簡易安全，並配合兩位女兒所需打造出最合適的活動空間。同時也兼具屋主對於家庭「團聚、圓融」的想望，在多個空間中運用弧形的圓周形貌裁切，並配合圓形軟裝、燈具等連貫地搭配，形塑一體和諧的空間樣貌。並在「圓」的配置中運用簍空半通透手法以及異材質交錯，界定出場域劃分。而同樣也在整體空間的動線上運用異材質地坪打造隱性的分界點，使各領域在實際運用上能更為和諧便捷。而除了機能與動線的考量外，屋主亦同時有追求自然景物的想望，故在空間中多方採以富含自然意象的描摹和窗外風景相互呼應，展現虛實交錯的自然意象之美。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 新境創作

獲獎作品 : 逆時光

全屋以工業風格做為設計核心，因考量到住宅空間的機能性與整體住屋氛圍，故多以現代家居元素調和工業風的剛烈特性，選用黑階灰階天然白橡木板地坪劃分場域並界定空間動線，使灰階交錯的木質地坪延伸與的棕色系木質交錯牆面呼應，形成異材質和諧融合的景貌。並多方透過鐵件元素的運用，讓空間中擁有鐵件櫃、鐵件架、鐵件門板等配置，同時考量實際運用的便利性，並在鐵件門板上採以半透視圓孔調配，讓機能與工業風外觀上達到和諧配置，同時運用棕色系木質元素，讓整體工業風格的美學意念中同時展現出居家空間獨有的溫潤氣息。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 宅美室內裝修設計

獲獎作品 : 山城歲月

本案為沿山而居的獨棟別墅，屋主期許在靜謐的山居時歲中能擁有一處幽靜深沉的質感居所，故在整體設計中以山林的深邃綠意作為空間由內而外的延伸，透過材質細膩的揀選與格局的重新裁切，使空間在翻整後給予屋主更加通透延伸的感受。設計師透過巧妙的材料運用，將各材料的自然肌理細膩延展於空間之中，協搭精選的特殊漆鋪述，在渲染駁雜的顏料特性中，使空間瀰漫著唯美細緻的質感，並多方透過原始建材如木質、石板等運用，和諧將空間內部形塑為靜謐遼闊的大自然氛圍。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 大荷室內裝修設計

獲獎作品 : 許一個靜好歲月

本空間為多棟打通成一戶的室內空間，整體面積分部敞闊深遠，並在各領域中注入屋主獨有見解的美學風格。同時在深廣通透的建築中，以低斂的深灰色澤作為空間語彙，運用各種色質調配展現同色異質的豐富性。考量到空間內機能性運作的流暢度，讓整體配置在廣闊通敞的空間中以美感、機能及安全性一次到位的完整呈現。並在整體風格上，以幾何造型作為立面主軸，運用燈飾修飾，讓空間在同調性的空間氛圍中多樣地變化。在各層面公、私領域的設計皆蘊藏著和諧的風貌，在公領域中，以雙客廳作為款待賓客的劃分，雖以不同風格琢磨同一樓層，卻在同空間裡展現出和諧多樣的豐富語彙。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者: 溫暖空間設計工作室

獲獎作品 : 光域

歷經多年歲月的傳統街屋，承載著夫妻倆共同生活多年的故事及回憶，設計者遂保留建築原始的結構及原本的生活格局，以最簡約的工法與設計，恢復空間本質及其原有的狀態。有鑑於先天優異的採光條件，室內打開封閉的隔閡，採用穿透性的介質，帶入豐盈的陽光及自然風，從表裡之間，打造出「會呼吸」的房子；同時將佈局、距離、色彩及造型輪廓，維持在「最舒適」的黃金比例，讓居住者回到家能全然放鬆、細細品味生活之美。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 寓朵室內裝修設計

獲獎作品 : 工藝延攬 情景共築

由於屋主對中式詩意美學充滿喜愛，亦非常喜歡戶外的自然風光，設計師遂以新中式美學設計為出發點，透過自然材質的肌理紋路、俐落的線條設計、經典的圖騰元素，體現精緻細膩的工藝美學。層層遞進的空間鋪陳，從玄關處的火爐、廳區的格柵、窗外的自然風景、窗邊的松樹、進口精品傢俱、書房的山水墨寶，至臥室的西方古典對稱語彙，藉由開闊性與俐落感的空間特色、充滿視覺美學的空間，展現居住者的生活品味及格調。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 摩錫創意設計

獲獎作品 : 躍動光盒

座落於科技園區內的本案，就如同隱含律動能量的寶盒，在天地壁的設計上，皆採用非直線打造，利用不規則量體匯聚出時尚活力與科技速度等豐富層次。大廳作為入門第一處視覺焦點，設計者以單純的色澤與材質進行幾何搭接，在挑高九米的環境中營造前衛俐落、時尚大器的醒目設計。內部訓練區與妥善合宜的布局搭佐線燈的分割，巧妙劃分場域，教室則融入多功能設計，因應熱瑜珈課程中置入天花與地板的熱能設備、課程用吊帶，與多種顏色的調光系統，因應課程需求賦予多元變幻的風情與氛圍，在顏色與情境療法之下，讓健身房學員全身心投入於課程中，獲得安定的心靈力量與體態提升。跳脫正規換洗空間的時尚梳化間更是全域焦點，以多元幾何造型結合明亮的燈光計畫，在黑灰白鋪敘的天地壁間流轉高端品味，搭載完備的實用機能，創造都會地帶中最時尚的尊榮享受。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.133》