消除內外界線 知名品牌旗艦店投入城市空間

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜林育瑋 圖片｜Foster + Partners、Bear and Terry 】

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建築師以24.4米的立面玻璃作為建築外觀，並透過貝賽爾曲線360度的旋轉方式，設計出了優美線性的圓錐支撐。建築師更沿著圓錐支撐曲線，將1461根歐洲白橡木薄片，依次黏合到以雲杉芯作為建築載體的圓錐支撐上，除了藉此保證結構穩定，同時也藉由木質獨有的溫潤、自然態度與外在環境進行對話。此外，建築師以友善環境、通風透亮為概念，在木作上使用細緻的邊緣設計，從而保證空氣可以從吸引背襯的中央結構中流通。而連接上下空間的，則是使用鐵件懸掛在圓錐支撐結構上的典型螺旋形渦輪踏步樓梯，透過鐵件高度細緻的拋光處理，帶來雕塑般的精緻質感。而360度的環繞玻璃立面，大面引入室外陽光，搭配內部的景觀栽植，營造出穿透、自然、無距離的空間概念，和外側密集的商業都市景觀形成性格鮮明的對比。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.133》

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