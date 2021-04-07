消除內外界線 知名品牌旗艦店投入城市空間

【撰文編輯｜林育瑋 圖片｜Foster + Partners、Bear and Terry 】

2020年8月，一個極具雕塑、工藝、結合自然的現代建築為繁忙的中央世界廣場帶來全新的世界焦點，也為曼谷的各種慶典節目提供文化的展示和舞台，這是蘋果公司和Foster + Partners共同合作的銷售旗艦店。旗艦店位於中央是藉廣場南側的盡頭，建築師旨在為都市提供一個溫馨的公共廣場，並同時對街道另一端的四面佛像表達敬意，為此，建築師在旗艦店上部設計一座全新的橋樑，接通BTS走道和建築店面，使往復店面的人們可以透過廊道以眺望城市景觀。此外，建築師將屋頂對外延伸三米，以提供足夠的公共遮蔽空間，而立面玻璃帷幕，除了將光線充分地引入建築裡，同時也模糊了室內、室外的界線定義，藉由穿梭、通透的視覺概念，打開一座品牌旗艦店，以對外開放的姿態展露建築核心，同時以友善自然的態度擁抱室外空間、偶爾經過的行人或就近活動的民眾，消除旗艦店的品牌隔閡，沒有距離地透過建築本體拉近在地情緒。

建築師以24.4米的立面玻璃作為建築外觀，並透過貝賽爾曲線360度的旋轉方式，設計出了優美線性的圓錐支撐。建築師更沿著圓錐支撐曲線，將1461根歐洲白橡木薄片，依次黏合到以雲杉芯作為建築載體的圓錐支撐上，除了藉此保證結構穩定，同時也藉由木質獨有的溫潤、自然態度與外在環境進行對話。此外，建築師以友善環境、通風透亮為概念，在木作上使用細緻的邊緣設計，從而保證空氣可以從吸引背襯的中央結構中流通。而連接上下空間的，則是使用鐵件懸掛在圓錐支撐結構上的典型螺旋形渦輪踏步樓梯，透過鐵件高度細緻的拋光處理，帶來雕塑般的精緻質感。而360度的環繞玻璃立面，大面引入室外陽光，搭配內部的景觀栽植，營造出穿透、自然、無距離的空間概念，和外側密集的商業都市景觀形成性格鮮明的對比。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.133》