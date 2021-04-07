2020 LICC 倫敦國際創意大賽賽果出爐！台灣設計師摘得「OFFICIAL SELECTION」殊榮(上)

【文字整輯｜編輯部 圖片來源｜築士設計、域建設計、恆岳設計、深度空間設計、王韡儒建築師事務所】

倫敦國際創意大賽 (London International Creative Competition，簡稱LICC)是由Farmani Group的兩位藝術家Launa Bacon和Hossein Farmani所成立的。自2006年開始，「LICC」一直在獎勵世界上藝術方面傑出的人才，致力鼓勵創新與獨特，幫助培養創造力，讓藝術家突破界限。隨著近年的大力推廣，其已成為國際備受矚目的設計獎項之一。近日，LICC官方終於公布2020年度賽事得獎名單，高達11種的廣泛報名類別，共吸引了來自65個國家、數千位設計愛好者與作品參與這場全球指標性賽事，其中12件作品分別奪得專業與非專業領域的Best大獎，其餘逾1500件也得到「Shortlist」、「Finalist」、「Official Selection」等獎項肯定，來自台灣的多位設計師也在本此角逐中，榮譽摘得「Official Selection」殊榮，現在就一起來看看優秀的獲獎作品！

【2020年London International Creative Competition 「Best in Professional」大獎作品】

建立在草原景觀之上，位於加拿大愛德蒙頓市的紀念公墓「South Haven Centre for Remembrance」以象徵性的十三米高塔樓為特色，在莊嚴的設計營造下傳達克服記憶和悲傷的意念，奪得最佳建築殊榮。

自由藝術家Susanna Storch憑藉作品「FACADE Paintings」，介紹在城市環境中隨機觀察到的日常生活，成為最佳創作獎得主。

現居加拿大的攝影師 Liliane Schwab 以獨特的電線創作，開啟一場視覺冒險，極具創意的思維讓其在本屆賽事中奪得最佳拍攝獎殊榮。

【 2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 深度空間設計

獲獎作品 : 大山 The Mountain

嘉義阿里山是臺灣重要的自然勝景，層巒疊嶂的山峰，伴隨微泛橘紅光芒的日出、如藍紫絨幕的雲海，在天光幻影流轉下，極致呈獻大自然的恢弘壯美。本案坐落於阿里山山腳下，設計者借鑒羣山的雄偉壯麗，以山巒的形態作為建築天際線的主軸，並將高低起伏延綿不絕的疊嶺轉譯為屋簷線條。此外，設計者將置身於山嵐美景之中、流連萬象之際的深刻體悟，彙整於斯，透過幾何形體展開的人車道出入口、庭院水景、泳池等規劃，乃至家具設計、材質使用、動線韻律等空間細節，以謙遜姿態回應「環保永續、融於地景」的核心理念。

【 2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 深度空間設計

獲獎作品 : 侍悟丸 Integration of Taiwanese and Japanese Aesthetics

老建築的存在提示了歷史的延續、共同文化記憶的再活化，其猶如時間的容器，裝載城市久釀的古雅風韻。本案原為日據時期遺存的老舊建築，設計者保留原有的木結構及桁架，並以當代審美意識重新改造，在新舊融合之間，體現從遺忘到再次繁榮的辯證過程。建築外觀採用木紋鋁格柵，輔藉「仿形」手法描摹嘉義阿里山的稜線，同時以大面玻璃窗為底襯，白天時靜納自然光與街景，開啟人、空間與城市的三方對話；反之，當夜晚來臨，室內溫暖的人造光則照亮了戶外環境，如同美麗的「城市櫥窗」，為當地增添一抹雅致的人文風景。此外，空間運用日式美學獨有的「浮世繪」貫穿全室，展現日本飲食文化，並以大量的木質語彙，致敬嘉義的林業歷史。設計者將人文、地理、歷史、飲食文化，及環保理念融粹一體，讓空間非一時一地的場景敘事，而是富含深厚歷史底蘊的動人故事。

【 2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 築士設計

獲獎作品 : 湛藍

此案以沉穩的藍色與清水模設計為主調，輔以溫潤的木材質、精緻的傢俱家飾，藉由細膩的設計元素展現居住者的品味層次。高規格的生活品味隨處可見，從客廳裡的客製家具、深色的木製天花、客浴的簡潔俐落樣貌，在在顯現屋主獨一無二的個人風格。此外，帶有現代華麗感的臥房設計、靈活具機能的客房配置，則顯現出家的溫暖與舒適放鬆性質，展現時尚質感的生活態度。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 域建設計

獲獎作品 : 凝謐 Tranquil Fusion

本案公領域與私領域皆擁有充足的自然照明，設計者運用此種自然優勢多方以透明玻璃運用其中，維持屋內陽台、書房、臥室的通透明亮。同時在素簡的空間調性中，以鐵件、鏡面材質、木質元素交錯鋪述，再以金屬吊燈適度點綴，烘托出溫馨明朗的通透氣息。在黑灰、暗月的灰階色系鋪述下，讓空間擁有深淺明暗的相互調配，並在異材質的交錯中，展現著優雅沉穩的空間調性，予以家庭溫潤清新的舒適感受。在動線的規劃與梳理上，增設了寵物可以自在活動的貓洞配置，打造出寵物友善的自在環境。此外，為求住屋者健康無虞，在空間中皆使用F1等級低甲醛建材，以求安全無毒的生活環境。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 恆岳設計

獲獎作品 : 汰遠 Quality Arena

因業主冀望能透過此空間展示優質且多元的磁磚建材，設計者在此作中融合品牌的形象與商品於現代的設計手法中，為此打造出華美優雅的展售空間。整體空間以活潑的色調、溫潤的木元素、柔和的燈光設計、流暢動線規劃、通透的視野格局打造而成，多功能的吧台區域更凸顯了商品特色，彰顯品牌特質，在木質天花與格柵的襯托下，展現獨有品味格調，實踐企業向來強調的品質與環境美感原則。

【2020年London International Creative Competition 台灣「Official Selection」榮耀作品】

獲獎者 : 王韡儒建築師事務所

獲獎作品 : 曲流 The Winding Sunlight

本案專為學齡前幼兒所設置的繪本館，以孩童在接觸環境時的感知與互動體驗的天性作為空間設計的發想，以純粹的流動的線條與對比的色彩，構成空間的界定，呈現出在開放與圍閉之間，動態並蔓延的空間氛圍，觸發孩子對於空間探索與生俱來的純粹感受。





出自 《Living NO.133 住宅美學》