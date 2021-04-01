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納入風與光 打造恬適舒緩的美學居家

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字提供 | Join 圖片提供 | 一研設計】

建設及毀壞均會對於地球環境帶來損害，尤其是建築量體的重建會產生大量的廢棄物，處理不易。如何延續原有建築的使用生命，減少對環境的影響，是我們人類需要一同關心的議題，經由設計方法進行一系列的加強改造，去除問題並讓空間更新以達到永續的一環。設計以線性和幾何為架構，並融入大量收納空間，將縱長型格局有計畫地劃分為生活使用機能等正方形場域，使人在空間中的感受更加舒適。矩形和圓形等幾何造型勾勒出虛實的相互關係，在進退之間均可以感受到空間端景，機能和美感兼具，整體設計創造新的五感體驗空間。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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