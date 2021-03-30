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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

以木頭框塑療癒感空間 引領退休生活的從容心境

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Christine 圖片來源｜知域設計X一己空間製作】

試想在退休、逐漸年老後，自己會在什麼樣的空間中度過每一天，又過著什麼樣的生活呢？住宅不僅反應了居住者的美感與個性，從室內設計的風格中也可以隱約讀出屋主對生活的期許。本案位於中和，是個老宅的翻新設計案。業主在退休後，期許以更便利舒適、美觀及放鬆的外在空間，引領內在的從容，遂尋知域設計共譜這個悠悠自在的質感空間，開啟後半段的人生的序曲。

簡單的想法

清晰無雜的明亮空間，娓娓道出「簡單」的人生想法。透過討論，業主夫婦需求足夠的收納空間，但排除不必要的陳列與展示，所以進入本案，沿著玄關過道至客、餐公領域，可以看到一系列整合於牆面的櫃體，收筆俐落乾淨的收納機能。而客廳、餐廳與半開放式的書房，三處形成一個寬敞的公共領域。

設計者利用帶有灰階色調的木皮與仿大理石紋的磁磚，在電視牆與餐櫃立面創造邊框圍塑的跳落視覺；後方書房則以霧面玻璃軌道窗代替封閉的牆面，增添空間連續性。面對本案大梁壓頂的舊有格局，天花則以拉準各平面為首要目標，在有限的垂直向度中，綜合水平走向的設計張力，融貫彷彿一氣呵成的質感簡約空間。

個人化的特殊標記

在以業主需求與喜好而量身打造的設計中，當然不乏一些細膩的巧思。如在將一切收納於無形的本案中，書房底牆上難得地設置了一個開放的展示櫃，為的就是讓環遍世界各地的業主可以擺放歷年的收藏，一旁餐桌牆面上的世界地圖磁鐵裝飾也是如此。或許是廣闊的見識以及不斷學習的人生態度，造就業主夫妻有別於同齡的其他客戶，更要求細膩與風尚的空間美感。這樣的差別，從主臥室的設計中也可見微知著。


出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》

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