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不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 銀獎(上)

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Timmy 圖片來源｜中國國際空間設計大賽】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。

中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。

今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。分別有1位獲得金獎，9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。繼上次的金獎作品欣賞後，LMG團隊繼續為大家整理了銀獎名單，並分為上下，大家一起來看看吧!

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 宇藝空間設計

設計師 : 陳泓宇、高藝家

類別 : 居住空間

獲獎作品 :雲流山水

美麗的山川景致，吸引著人們的目光。移除分戶牆將二個空間合而為一，將二邊的窗戶連接形成整面大面積開窗，讓屋內納入大量採光及戶外風景。格局設計將空間規劃二端為私領域空間，中間場域則為公領域空間，使每經過一個空間都可以看到美麗的風景。線條、幾何等元素組構場域而成，而為了讓空間有重心及豐富的感受，以黑雲石串起這視覺焦點。曲線蜿蜒的黑雲石面，除了給人流動的感受之外，亦和窗外的山水景致相互呼應，讓遠方的山景似乎也納入空間場域形成山水意象，使人處於空間之中，如同身處大自然般的舒適愜意。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 得比空間設計有限公司

設計師 : 侯榮元

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 淡雅花卉古典

優雅的時尚新古典，褪去繁複的裝飾及華麗的色彩，米白色的基底搭配淺藕色，定調出舒適簡約的清新居家。玄關選用素雅大理石紋路打造地坪，另搭配同調性矮櫃有技巧的化解大型柱體的突兀感，營造絕佳的迎賓氛圍；茶鏡的設計將配電盤巧妙修飾，且瞬間放大視覺空間；線條裝飾的ㄇ型門斗界定內外空間之外，更添加精緻的設計語彙。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 凱禾設計有限公司

設計師 : 翁兆甫

類別 : 居住空間

獲獎作品 : French Sentiment - Taipei

法國，向來給人優雅、浪漫、舒適印象，在文化層面上更具其豐富的內涵與蘊味。因業主非常懷念在巴黎工作的時光，也嚮往法式居家的細膩，加上業主本身是藝術家，對18世紀的東方元素著迷，希望設計者能滿足業主對巴黎時光及東方復古元素的眷念，於台北實現這處充滿質感與法式靈魂的典雅住宅。此外，設計者亦針對生活的實際層面，予以流暢婉轉地動線，以及完整的收納機能，為居住者開啟實用與美感兼備的全新生活。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 凸凸設計有限公司

設計師 : 劉志傑

類別 : 文化/教育/展演空間

獲獎作品 : Once in a Blue Moon

有別於傳統補習班的學習環境，此案以流暢開放的動線規劃、具穿透性的視覺尺度貫穿整個設計。空間中所有的固定物件皆用強化玻璃支撐，搭配飄浮水泥的設計，使各個教學場域一覽無遺。公共空間的屏風以單元概念設計，進行有機的重組，依照使用需求自由調整與配置。屏風的立面帶入了正弦曲線的概念，除了象徵月亮的週期性外，其正弦曲線也會使空間保持一致性與韻律感。

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 銀獎 】

獲獎者 : 寓朵室內裝修設計有限公司

設計師 : 葉學寓

類別 : 居住空間

獲獎作品 : 工藝延攬 情景共築

本案以屋主喜愛的中式詩意美學為設計發想，透過自然材質的肌理紋路、優雅俐落的線條設計、經典的圖騰元素，體現精緻細膩的工藝美學。開放式的公共空間，因著天花板獨樹一幟的造型、沙發牆面的格柵與燈光設計，以及位處高樓層的寬廣視野，圍塑出如「行雲流水」般的空間意象，特意在餐桌旁設置的水池、松樹造景，更迎來中國經典中常提及的「壽比南山松不老，福如北海水長流」意含。


出自 《Living NO.132 住宅美學》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年2.3月號或上

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