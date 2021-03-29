人文與藝術交織 實踐日常的生活之美

【整輯｜Dannie 圖片提供｜維雍室內裝修設計】

對於維雍設計而言，人文藝術是提升空間價值的驅動力。奠基於專業的建築及室內設計知識，設計師以明智的主動性思考，利用有效的圖面表現方式及豐厚的經驗，讓空間原型在行為演繹中，經由不同立面、隨時間而變化的光影，賦予整體深度，以及多元的美學感知體驗。維雍設計透過住宅及售樓中心兩個案例，綜合實用原則及藝術審美，實踐日常的生活之美。

本案坐落於台北市的精華地段，維雍設計融合東西文化經典的美學因子，結合人文與藝術於空間設計中，再藉自然材質的運用、光影的變化、優雅俐落的線條元素、流暢的動線佈局、豐富的機能特色，細膩舖陳出時尚典雅的空間氛圍。為改善建商原本格局上的缺陷，設計師重新調整動線與配置，除了另闢玄關空間、改變衛浴及臥室的開門位置之外，亦於公領域加設一處提供閱讀與休閒娛樂的書房。在這帶有東方古典蘊味，融合時尚色彩的住宅中，精緻的設計細節隨處可見。設計師巧妙運用格柵與光影的變化，為此宅帶來穿透與律動的美感，加上空間交界處的黑色線條，更烘托出時尚俐落的現代感。

設計師以荷蘭藝術家蒙德里安主張的幾何形體為發想，將垂直與水平線的黃金分割手法立體化，並以80:15:5精準的白、黑、紅三種色彩比例拿捏、多層次的挑簷設計，創造幾何量體的趣味性，亦彰顯建築體的現代氣質。挑高7米的接待大廳，運用簡潔俐落的設計手法結合幾何藝術，輔以留白與穿透的牆面設計、流暢的動線佈局、淨白高雅的質地，形塑美術館般的空間氛圍，藉此隱喻細細品味藝術品的意涵。此外，設計師藉由合宜的接待動線，從大廳、放映室、洽談區，至二樓的樣品屋，流暢地引導消費者深入了解此建築商品，並以對應商品本身的空間尺度、溫暖舒適的樣品屋，突顯商品本身特色。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》