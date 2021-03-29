2020 第10屆中國國際空間設計大賽獲獎名單公布 ｜ 金獎

【文字整輯｜Timmy 圖片來源｜成晟室內裝修設計】

有「中國建築裝飾設計產業奧斯卡」之稱，中國地區獎金最高的頂級賽事：中國建築裝飾產業發展論壇暨第十屆中國國際空間設計大賽（中國建築裝飾設計獎）2020年度賽事在經過與疫情的漫長賽跑後，終於順利落下帷幕。





中國國際空間設計大賽是受到中國政府與行業認可的國際賽事，擁有一套科學量化的客觀評價體系，而大賽獲獎者有機會得到高達人民幣1000萬元的作品獎金，或人民幣300萬元的個人獎金，堪稱中國地區獎金最高的賽事。該獎項的主辦方中國建築裝飾協會更是透過組織業內的專業技術、經濟、文化活動，促進中國整體建築裝飾業的發展並加強國際交流合作，在業內具有一定的影響力與權威性。





今年的中國國際空間設計大賽，有眾多設計師在比賽中展現了非凡的實力，獲得了亮眼的成績。其中成晟室內裝修設計公司設計總監李兆亨的設計作品《海洋記憶》，以台灣四面環海的特點，將海島意象作為設計理念的仿生設計，更是獲得了辦公空間類別中金獎的殊榮。除此之外，其餘參賽的設計師，也分別有9位獲得銀獎，17位獲得銅獎，讓台灣在設計舞台持續地發光發熱，展現了台灣設計領域堅強的實力。

獲獎設計師─成晟設計李兆亨總監

【 2020 第10屆中國國際空間設計大賽最佳辦公空間 金獎 】

獲獎者 : 成晟室內裝修設計

設計師 : 李兆亨

獲獎作品 : 海洋記憶

本案是海景公園宅愛情海的銷售中心。整體設計以和土地的連結作為出發點，透國如大型雕塑藝術班的鸚鵡螺外觀，以及象徵螺殼面刻痕的層疊起伏肌理，表達建築與周遭環境、大自然景色間的緊密關係。考量到作為建案銷售接待中心的特殊性，設計上需同時兼具銷售等功能性，逐以顛覆性的活化石生物加以具象化，結合地域性特色與建築工藝，營造出一個能了解未來住宅全貌且自在愉快的體驗空間。





出自 《Living NO.132 住宅美學》