2020 MUSE Design Award 最新戰果公布 精選台灣設計奪得「鉑金獎」之傑出作品

【撰文編輯｜Yun 圖片來源｜MUSE Design Award、大荷室內裝修設計、成晟室內裝修設計、朵爾空間設計、無界象國際設計、寓朵室內裝修設計、葳夏室內設計、鉅鋼機械】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！2020年度的MUSE Design Award下半年度最新得獎名單甫於日前公布，其中來自台灣的多家傑出設計公司，憑藉精湛設計實力在此次競爭激烈的角逐中，自57個國家的4,600多個參賽作品中脫穎而出，一舉奪得至高無上的「鉑金獎」殊榮，從作品的多面向闡釋細膩的風格演繹，深獲評審青睞，也傳遞出設計真正的價值與故，讓世人看見台灣卓越不凡的設計實力！現在就一起來欣賞白金獎優秀作品吧！

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 大荷室內裝修設計工程有限公司

獲獎作品 許一個境好歲月

本空間為多棟打通成一戶的室內空間，整體面積分部敞闊深遠，並在各領域中注入屋主獨有見解的美學風格。同時在深廣通透的建築中，以低斂的深灰色澤作為空間語彙，運用各種色質調配展現同色異質的豐富性。考量到空間內機能性運作的流暢度，讓整體配置在廣闊通敞的空間中以美感、機能及安全性一次到位的完整呈現。並在整體風格上，以幾何造型作為立面主軸，運用燈飾修飾，讓空間在同調性的空間氛圍中多樣地變化。在各層面公、私領域的設計皆蘊藏著和諧的風貌，在公領域中，以雙客廳作為款待賓客的劃分，雖以不同風格琢磨同一樓層，卻在同空間裡展現出和諧多樣的豐富語彙。

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 成晟室內裝修設計工程有限公司

獲獎作品 海洋記憶

該項目從區域在地的精神出發，以鸚鵡螺為主體概念，透過現代建築的造型語彙、設計手法和材料詮釋，將平面的紋路肌理轉為層層堆疊的立體外觀；再藉由中庭水池的圍塑，以及通往樣品屋的陽光迴廊，打造出與鸚鵡螺相契合的大海生態，亦明確體現了建築物所在基地的環境特質。在室內設計上，仍延續海洋意象的創作主軸，例如運用木材表現波浪紋路，帶著深淺變化的灰色石英磚象徵大海意境，有如海洋氣泡和水母造型的燈飾使人感受到專屬大海的氛圍。整體規劃將變幻莫測的海洋轉為具體結構，在這座繁華城市中創造了一種深具想像又真實的體驗，讓使用者無論由室外進到內部空間，或是在室內活動時均能感到寧靜而舒適。

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 朵爾空間設計

獲獎作品 南嶼‧喃語

法國詩人波特萊爾曾說，「我想，到一個我尚未去過的地方，我就會快樂起來。」。座落於屏東恆春，本案為一住宅改造的民宿，設計者藉由軟裝的幾何與花卉元素，營造美式鄉村風與輕奢風交融的民宿，希冀每位旅人的足跡能夠豐富整體場域的故事性。位於一樓的公領域，以開放式空間人，天花板上的木造橫柱注入了鄉村氣息，流線型木工吧台如餐廚區與客廳之分水嶺，既在有限空間容納多人相聚於此，將之發揮最大效能，更延綿了視覺尺度。位於二三四樓的客房，因「客」制宜，各有其設計風格，設計者更借國境之南之地理優勢，以大面玻璃落地窗引介明媚春色與朝陽，閒適之韻流淌其中。

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 無界象國際設計集團

獲獎作品 行雲琉光

此案為高樓層住家，縱深28米長，四面臨窗，有光、有風、晨曦與日落，天光和雲彩交融相襯，光影照射在安平古堡上極盡風采，因此設計端構思把廣闊的自然景致帶進室內視野，啟發出「在雲裡的家」的概念，擷取天氣跡象的線條與律動，賦予輕柔的形象，將一個三代同堂八口之家的空間需求，密綴整合，轉化物象於空間，直探住家本然的內裡。

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 寓朵室內裝修設計有限公司

獲獎作品 工藝延攬 情景共築

由於屋主對中式詩意美學充滿喜愛，亦非常喜歡戶外的自然風光，設計師遂以新中式美學設計為出發點，透過自然材質的肌理紋路、俐落的線條設計、經典的圖騰元素，體現精緻細膩的工藝美學。層層遞進的空間鋪陳，從玄關處的火爐、廳區的格柵、窗外的自然風景、窗邊的松樹、進口精品傢俱、書房的山水墨寶，至臥室的西方古典對稱語彙，藉由開闊性與俐落感的空間特色、充滿視覺美學的空間，展現居住者的生活品味及格調。

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 葳夏室內設計

獲獎作品 博雅安邸

「博雅安邸」為大樓中的住宅翻修案，兩戶雙拼的結構讓本案享有高坪數的活動空間，設計者引用業主的職業背景，在各角落空間寫入了海洋、波浪、流水的設計靈感，不管是玄關的浪花意象雕刻設計、客餐廳之間與嵌燈共創的線性紋理，或是遍佈各處的弧形曲線，設計者熟稔的透過異材質塑造豐富的視覺效果。全室透過材質、色調與機能的平衡，開展大尺度的生活想像，搭上局部各處的照明設計，營造現代、低奢且充滿具象意義的輕奢住宅美學。

2020 MUSE Design Award 鉑金獎

獲獎者 鉅鋼機械股份有限公司

獲獎作品 NexCell

目前業界多採用EVA製造鞋中底，但對於使用者來說其原料並不堅固，只能靠其他材料或化學發泡劑達到需求，但過程中所產生的溫室氣體卻是環境一大殺手，做為地球的一份子理應朝向友善環境的製程前進。其中物理發泡射出是大家一致公認的解方。NexCell是目前業界唯一能夠導入量產的軟性發泡彈性體物理發泡射出機，機台配置上本就是因應模製時間長的軟性發泡彈性體而設計，其中搭載自行研發的NexCell混錬系統更是領先業界獨步全球，彈性的生產系統，無論是學界研發測試或業界大量生產甚至是材料商開發材料都能應付自如，具有這樣功能的射出機，可說是獨一無二，成為其他同業跟進的目標。





出自 《Living NO.132 住宅美學》