拾光載體以溫潤之色 描摹家人「共處」的模樣

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樂譜的展開，漂浮的書與陽光，是相聚時光的白色魔法。整體空間運用了較溫潤的色調以及自然的材質做為空間中的溫度感受，天花板弧線型的設定，讓空間感受更為柔軟，有如音符的樂音，敲打出溫馨動人的旋律，在此空間儲存了家人共處的模樣。





山景環繞的居住環境，要把最大的空間都留給「共處」的起居空間。多處的旋轉門軸、移門給空間更多互動串聯、時間次序、使用方式等。二間孩臥、電音室、木琴間的走廊盡頭有一道移門，關上後等於把孩子的領域跟全公共區劃分開來，提供大孩子比較專屬的私人領域。





出自 《Living & Design 住宅美學 No.130》