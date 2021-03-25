快訊

長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靜心 以沉穩色系簡潔扼要的空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜Living編輯群 圖片提供│ 極簡設計】

為了讓一家人在宅邸內更有團聚的氛圍，公領域互相都以連接的方式安排。從廚房中島不僅可以看見右側的餐廳和眼前開放式書房，還能看見孩童正在電視半牆外的客廳戲耍。業主追求寧靜、簡潔的布置和色調，為此極簡設計以直線條、方格廚具、書櫃、拉門等布置，營造簡潔扼要的空間，更以褐、灰、黑等沉穩色系打造靜心宅邸。

本案位於竹北頭前溪河岸側，窗外目光所及是廣闊無垠的天際和生生不息的河水，旭日熹暖，瀲灩河川，春風一來就攪起波光點點，窗外一副朝氣蓬勃樣子。宅邸內則動極而靜，依業主偏好設計，以方正筆直的線條、沉靜素雅的軟飾、簡約低調又不失溫暖的配色引述空間哲學，踏入原始的靜心空間。

設計師以特殊塗料漆製的電視半牆，打造通透明亮的開放式書房，客廳和開放式書房則以雙廊道串通，使得電視牆區隔雙方場域的同時又擁有情緒串聯。在私領域設計上，主臥更以木質溫和色調呈現溫暖和諧提供屋主休憩，衣櫥去除手把等多於功能性物件，以大幅門片劃出秩序、整齊方形幾何，予人端麗嫻雅之感。


出自 《Living NO.132 住宅美學》

精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年2.3月號或上設計王觀看更多設計資訊

延伸閱讀

行跡的探索 探索的過程互相取得平衡

由人本出發的空間應不喧囂且自在的 精煉人文理感交融

自帶仙氣 高顏值美感空間

玫瑰情人夢 夢想境地中的唯美想像

相關新聞

靜心 以沉穩色系簡潔扼要的空間

為了讓一家人在宅邸內更有團聚的氛圍，公領域互相都以連接的方式安排。從廚房中島不僅可以看見右側的餐廳和眼前開放式書房，還能看見孩童正在電視半牆外的客廳戲耍。

2020 美國Muse Design Awards 台灣獲銀獎品報導(下)

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得銀獎的作品！

臺日交融 深耕在地人文美學

老建築的存在提示了歷史的延續、共同文化記憶的再活化，其猶如時間的容器，裝載城市久釀的古雅風韻。坐落於嘉義市的「侍悟丸迴轉壽司」，原為日據時期遺存的老舊建築，深度設計秉持「以簡馭繁」的理念，詮釋文化上的永續性，建築外觀保留原有的木結構及桁架，並以當代審美意識重新改造，在新舊融合之間，體現從遺忘到再次繁榮的辯證過程。

2020 美國Muse Design Awards 台灣獲銀獎品報導(上)

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！

行跡的探索 探索的過程互相取得平衡

建築語彙中處理著不同的關係不只是單純的營造 而是探索的過程互相取得平衡的狀態。

由人本出發的空間應不喧囂且自在的 精煉人文理感交融

「一個由人本出發的空間，應是不喧囂且讓人自在的」，呼應高端牙科團隊以精緻服務重新定義以人為本的協同治療，將診間、會議室、衛教區、攝影棚等多元場域合而為一，期望打造專科整合的全數位醫療空間。設計者將醫療專業的進程視為道道關卡，從入口開始循序深入，由近及遠、由動及靜打造層層遞進的場域分界，藉由「人性互動」串連明確動線，淋漓體現行醫至高無上的「人本」精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。