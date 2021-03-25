靜心 以沉穩色系簡潔扼要的空間

【撰文編輯｜Living編輯群 圖片提供│ 極簡設計】

為了讓一家人在宅邸內更有團聚的氛圍，公領域互相都以連接的方式安排。從廚房中島不僅可以看見右側的餐廳和眼前開放式書房，還能看見孩童正在電視半牆外的客廳戲耍。業主追求寧靜、簡潔的布置和色調，為此極簡設計以直線條、方格廚具、書櫃、拉門等布置，營造簡潔扼要的空間，更以褐、灰、黑等沉穩色系打造靜心宅邸。

本案位於竹北頭前溪河岸側，窗外目光所及是廣闊無垠的天際和生生不息的河水，旭日熹暖，瀲灩河川，春風一來就攪起波光點點，窗外一副朝氣蓬勃樣子。宅邸內則動極而靜，依業主偏好設計，以方正筆直的線條、沉靜素雅的軟飾、簡約低調又不失溫暖的配色引述空間哲學，踏入原始的靜心空間。

設計師以特殊塗料漆製的電視半牆，打造通透明亮的開放式書房，客廳和開放式書房則以雙廊道串通，使得電視牆區隔雙方場域的同時又擁有情緒串聯。在私領域設計上，主臥更以木質溫和色調呈現溫暖和諧提供屋主休憩，衣櫥去除手把等多於功能性物件，以大幅門片劃出秩序、整齊方形幾何，予人端麗嫻雅之感。





出自 《Living NO.132 住宅美學》