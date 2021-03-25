2020 美國Muse Design Awards 台灣獲銀獎品報導(下)

【文字整輯｜Timmy 圖片來源 ｜ 宇藝設計、捷築設計、馬士可設計、德科設計、鼎采設計、亞維設計、恆星設計、簡創設計】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得銀獎的作品！

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 宇藝設計

獲獎作品 : 雲流山水

本案建物基地為二戶打通的新成屋。美麗的山川景致，對於這環境的喜愛讓屋主買了新家亦是選擇鄰近於此的建案。移除分戶牆將二 個空間合而為一，一方面整合了窗戶，整面大面積開窗讓屋內納入大量採光，戶外的風景更是一覽無遺。設計經由層層思考過後，將空 間規劃二端為私領域空間，中間場域則為公領域空間，其目的在於每經過一個空間都可以看到美麗的風景，而經過每一個轉折處就是質 感端景。男主人和女主人都喜歡簡潔調性，因此，在空間的設定上，以線條、幾何等元素組構場域而成，而為了讓空間有重心及豐富的 感受，以黑雲石串起這視覺焦點。曲線蜿蜒的黑雲石面，除了給人流動的感受之外，亦和窗外的溪流相互呼應，讓遠方的山景似乎也納 入空間場域形成山水意象，使人處於空間之中，如同身處大自然般的舒適愜意。設計更注意到每個風水的小細節，而經典家具更為這潑墨山水意象襯托了空間的簡約，在沉靜的場域中，讓屋主在忙碌的工作之餘， 放鬆了身心，成為最佳的療癒身心之所。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 捷築設計

獲獎作品 : 鶯桃路

本案將未來都納進規劃，沒有高低差的無障礙空間、電梯，可自動感應調節的保安燈，將人與人、人與未來都加以考量。本案2樓為屋主夫妻的生活空間即家人的主要生活空間，公領域得部分以無瑕的大理石為電視牆，帶來輕巧愉快的節奏，輔以吧檯的設計，使人有適度的隱私；間接光源給空間，讓人在可以舒適地在此休憩，家人有更好的時光。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 馬士可設計

獲獎作品 : 中悅松苑

座落於新北林口，基地周圍的山林景觀，使得居住者在住宅內即能享有絕美的自然美景，設計者特別針對屋主夫妻對日常生活的慣性邏輯量身規劃空間格局，並將窗外雲霧飄渺的自然元素融入此作的設計構思中，透過開闊且完整的空間配置、自然材質的運用、先進的智能設備等，以極簡的現代風格架構起空間，藉由優質的材質、深厚的藝術涵養、細膩的設計思維，精心為常往返於美國與台灣的屋主夫妻帶來這處獨一無二的居所。公領域的空間調性因著石材與木元素細膩的肌理紋路，碰撞出優雅華麗的空間質感，大理石上的紋理，更好似將天空的雲彩留在屋內、將大自然環抱其中，搭配窗外綠意盎然的景色，自然形塑舒適美好的空間氣息。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 德科設計

獲獎作品 : 現代莫蘭迪

為迎合屋主對生活習慣、美感、風水的需求，設計團隊將多種元素加以整合，匯集現代與美式風格的設計元素，讓居家的機能符合全家人需求。全室以優雅的設計語彙、完善的空間配置、流暢的動線規劃、明亮的採光，營造出舒適溫馨的氛圍，其中所運用的先進的智能設備及充裕的收納機能，更大幅提升屋主在生活上的便利性，為全家人打造舒適雅緻的生活場域！

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 鼎采室內設計

獲獎作品 : 峇里島風格與灰階的律動10

原先設計之初只有男主人的需求，曾任軍人後轉職務農的他在原則上要求簡潔、海軍藍等概念，設計兩年期間在愛情之路遇上另一伴，執子之手步入婚姻後，因有女主人的加入，才讓原先的設計增添許多活潑輕快的元素，包括花磚及壁板與顏色的選擇，所以設計師最後決定以灰階色調串聯雙方對於家庭的想像。紛中保有內斂的格調，活潑中並存古典的氣度，使用豐富元素卻簡落有序，在冷暖色系當中運用得宜，將峇里島的度假風氣融入家中，寬舒愉悅的居家空間中，顏色的改變是生命的轉捩點，有嚴謹的墨藍，有中彩度的乾燥玫瑰色，也有可以刺激兒童發育的中性調的嫩竹色，將不同風格運用灰階結合在一起，形成有趣的律動，並且期待新的家庭成員的到來。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 亞維室內設計

獲獎作品 : 紳士品味

本案為業主作為日後身心休養的退休宅，對於住屋的要求為舒適放鬆的適壓感受。延山而蓋的獨棟別墅，在精心的空間動線、色澤材質、燈光照明、軟裝陳設與喜愛圖案的協調搭配下，堆疊出豐富且錯落有致的住宅樣貌，以法式鄉村風格為主軸，運用屋主喜歡的爵士藍，點綴各空間氣息，醞釀出獨有的生活情調。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 恆星設計

獲獎作品 : 天沐劉公館

座落桃園市中心，徜徉在充足陽光沐浴之中依景而居，於遼闊場域內靜靜品味四季遞嬗之美。設計師妙用屋內通透採光與優良視野的自然條件，為業主一家三口打造了如度假村般愜意適壓的住宅氛圍。保留原空間中通闊的陽台配置，將室內外結合，並多方運用光澤度飽滿的材料鋪述沉穩低斂的室內風格，讓整體空間在光影灑落的變化下，隱隱透露著通透明闊的質韻。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 簡創空間設計

獲獎作品 : 融

深入了解屋主夫妻的喜好、生活習慣及未來規劃，悉心分析基地優缺點，設計者以現代的設計手法，融合工業風格、美式風格精髓，為此宅打造出充滿品味質感的居家場域。整體規劃透過異材質的搭配、線性幾何元素、優雅活潑的色彩組合、講究的傢俱選擇，勾勒出現代品味人士的的居家風貌，讓此居所成為屋主回到家後能好好放鬆，汲取靈感泉所在。





出自 《Living NO.132 住宅美學》