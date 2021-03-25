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臺日交融 深耕在地人文美學

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文編輯｜陳寬茵 圖片提供｜深度空間設計】

臺日交融　深耕在地人文美學

老建築的存在提示了歷史的延續、共同文化記憶的再活化，其猶如時間的容器，裝載城市久釀的古雅風韻。坐落於嘉義市的「侍悟丸迴轉壽司」，原為日據時期遺存的老舊建築，深度設計秉持「以簡馭繁」的理念，詮釋文化上的永續性，建築外觀保留原有的木結構及桁架，並以當代審美意識重新改造，在新舊融合之間，體現從遺忘到再次繁榮的辯證過程。


建築外觀汲取當地自然景觀，採用木紋鋁格柵，輔藉「仿形」手法描摹嘉義阿里山的稜線，來體現在地獨有林業文化，進而探索人與土地和諧共生的關係，而纖弱幽微的光影，也無形間表露日本「陰翳」的思維美學。餐廳迎光面佐以几淨的大面玻璃窗為底襯，白天時靜納自然光與街景，開啟人、空間與城市的三方對話；反之，當夜晚來臨，室內溫暖的人造光則照亮了戶外環境，如同美麗的「城市櫥窗」，為當地增添一抹雅致的人文風景。


出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》

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