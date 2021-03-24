2020 美國Muse Design Awards 台灣獲銀獎品報導(上)

【文字整輯｜Timmy 圖片來源 ｜ 域建設計、莫耳空間設計、晴玥設計、空森設計、慕舍設計、元捷室內設計、凸凸設計、木博士設計】

隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事Muse Design Awards，集結全球跨領域設計思維，以發掘全球設計繆思為宗旨，成就未來設計新潮，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會獲得特製的「謬思女神雕像獎盃」，因而吸引眾多設計者爭相角逐，期盼攀上成就新高峰，成為「設計界的謬思」！現在就跟著LMG團隊一起來欣賞在此賽中獲得銀獎的作品！

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 域建設計

獲獎作品 : 九牧

居家，不僅是一個提供安歇的所在，除了滿足初步的實用機能之外，更是一個表達自我品味與喜好的空間，甚至是呈現屋主生活理念的地方。此案的屋主為一位重視生活品質、極具文化品味的仕紳，並且擁有豐富、質量俱佳的藝術收藏，於是在設計初始，屋主即妥善準備了藏品列冊，讓設計師能夠多家理解藝術品本身，為藏品打造合適的空間。在整體的規劃上，設計師除了考量到視覺端景、格局動線、機能配置外，更重新思考空間布局、色彩質地和作品互動的適切性，調整了格局，將原本設置於書房的藝術品展示櫃，移至客廳沙發後牆，並擴大公領域的空間尺度，為屋主珍愛的藏品定位，提升此作的深度與廣度。整體空間以沉穩簡練的色調為基底，藉此映襯藝術品瓶身的潑墨彩風，傳達出悠遠寧靜的空間氛圍，悠遊其中，藝術品帶給觀者的美感，時而清新、時而驚喜，尤其對屋主而言，擁有藝術品的家不但是安頓心靈最好的所在，更是內心一方寧靜與豁達胸襟的天地，藝術品賦予觀者一股向上的卓越力量，無垠喜悅亦因美而生。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 莫耳空間設計

獲獎作品 : 御品行館

對於設計師來說，「暮年時光」並不是一個緩慢等待衰老的時刻，而是一個在中年過後重要的時段，在經歷各種體悟後能夠拓展自己的視野‧此空間維持一貫的主軸，以人本思考。在開闊廣大的空間中，設計團隊平衡實際和心靈層面的功能。以人為本的空間，帶來空闊、半透明和空白的主軸。同時自然光線和綠景從大的窗戶引入，環境和人文互相結合。更多的是，此空間顛覆了年長者居住環境的既有的印象，設計團隊利用優雅、輕鬆、鮮明的色彩和軟件去呈現年輕人的視覺體驗和創意想法，給住戶一個鮮明、優雅和智慧的美學概念，完美詮釋一個全新的退休生活方式。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 晴玥設計

獲獎作品 : 秋楓

此案以溫潤的木元素作為主要材質，輔以純潔明亮的色調、堅固耐用的建材、開放式的客餐廳、大尺度的收納空間，建構起充滿書香氣息的居所。細膩且符合屋主生活機能的設計隨處可見，從玄關的原木穿鞋椅、客廳的線性幾何牆面、閱讀區的展示櫃，在在顯現屋主一家四口的文學涵養與藝術氣質，尤其電視主牆跳脫一般常見的設計，透過放射狀的木紋線條，為公領域帶來充滿秋日氣息的景象。開放的客餐廳規劃、烤漆玻璃的運用，更有效擴大整體的視覺效果，讓此居所成為全家人享受溫馨氣息的理想場域。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 空森設計

獲獎作品 : Colored Layers of Unique Taste

色彩是一種力量，最能夠直接影響靈魂。因此，設計師以大膽鮮明的色彩結合多變的外觀，形塑出豐富的空間神情，並從材質細節契入心理感知，帶來一種精神上的觸動。公領域以橫向尺度串聯客餐廳，形塑整體流暢度與開放性。在空間色彩上，採用沉著的灰色調為主、大膽鮮豔的亮色系為輔，在虛實交疊中，成就和諧又富戲劇性的畫面，將實存物理空間轉譯成情感豐沛的心理世界。客餐廳地坪利用兩種不同深淺的超耐磨木地板相互交錯，循著空間脈絡一路延伸至餐廳立面，獨特的做法既作為場域轉換的隱形分野，也帶來新穎別緻的視覺效果。有鑑於空間坪數不大，空間巧妙運用「隱藏門設計」勾勒一室乾淨俐落的場域輪廓，並規整出恣意流暢的生活動線，同時達到空間放大的附加價值。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 慕舍設計

獲獎作品 : 天森

基於生命與自然的日本神道教，包括精神、器物、制度和行為四個層次，注重於將力量實踐、顯化於生活之中，進而昇華成為心靈層面的精神支柱。設計者遂以日式文化精神為主軸，採用溫暖的木質元素鋪陳，形塑日式風格清新自然之感，輔以深淺有致的色調規劃，亦帶來細膩而豐富的視覺層次。空間利用開放式格局、特製的高櫃及聚焦燈光，結合機能與美學，成功將日常機能與神龕融為一體。考量小孩的成長過程，全室採用環保無毒的系統櫃，走道加入烤漆玻璃的設計，打造整合收納、玩樂、健康的優質空間。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 元捷室內設計

獲獎作品 : 昭揚乾坤

東方水墨畫，以黑白為色調兩極，透過疏密聚散的留白布局，沉重與明亮之間的著墨，描繪出自然與人文之間的虛實關係。設計者以東方水墨畫的「形與意」為題旨，利用行雲流水的動線設計，詮釋墨彩的筆勁，並採用大量的木質元素和大理石，空間抹去繁冗的裝飾，以簡約白淨的色譜，體現水墨畫中的「餘白」藝術，其涵容了浮雲、流水及迷霧的概念，藉此形構另一種人文的室內風景，然隔著大面落地玻璃窗，和戶外城市景觀相輔相成、和諧共生。為了賦予傳統閩南家庭文化上的意義，入門的喜鵲燈裝飾、餐廳天花板的花型設計，巧妙帶出「花開富貴，喜上眉梢」的吉祥意涵。此外，空間亦結合了科技智能，包含多段式情境燈、自動門等，讓居住者的生活更加便利。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 凸凸設計

獲獎作品 : 藍月

有別於傳統補習班的學習環境，此案以流暢開放的動線規劃、具穿透性的視覺尺度貫穿整個設計。空間中所有的固定物件皆用強化玻璃支撐，搭配飄浮水泥的設計，使各個教學場域一覽無遺。公共空間的屏風以單元概念設計，進行有機的重組，依照使用需求自由調整與配置。屏風的立面帶入了正弦曲線的概念，除了象徵月亮的週期性外，其正弦曲線也會使空間保持一致性與韻律感。

2020 MUSE設計獎 銀獎

獲獎者 : 木博士設計

獲獎作品 : 銳豐四季

本案為坐落於台中的毛胚新屋，為迎合屋主對美感及生活的需求，此案遂以簡約大氣的空間氛圍，捨去繁褥的裝飾性材質，運用木皮紋飾板材質，搭配簡潔俐落的線條元素，藉由成熟洗練的設計手法融合屋主生活習慣，為空間使用者量身訂製出專屬的品味宅邸。因應屋主小孩平日創作畫畫的緣故，設計團隊特意於餐廳區打造一面端景牆，讓兒女能在此處植入畫作，創造全家人美好回憶。為了提升整體的居家品質，設計團隊亦特意於陽台設計舒適愜意的自然景觀，不僅可作為公領域的端景，延伸放大生活空間的視覺尺度，同時亦善用基地絕佳條件，創造一處可放鬆舒壓的自然空間，為此宅邸注入清新舒適且充滿活力又有溫度的氣息！





出自 《Living NO.132 住宅美學》