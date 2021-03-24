行跡的探索 探索的過程互相取得平衡

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建築語彙中處理著不同的關係不只是單純的營造 而是探索的過程互相取得平衡的狀態。

原本各自獨立的兩層地下空間，利用旋轉坡道貫通形成挑空的天井，光線以垂直方向引入室內地下層空間，溫柔呈現材質的紋路。從視覺到觸覺的感受，享受寂靜間旋律節奏的變化利用不同層次的燈光勾勒出空間線條隨行走動線淡出淡入。

大面積的櫃體造型將不同區域連接數組節奏韻律，引導視覺方向形成縱向穿梭軸線，櫃體末端的壁爐增加空間溫暖氛圍。新中式風格與現代線條的連結首層的天花板造型，利用現代極簡線條詮釋中式傳統山形屋頂的輪廓，也強化了空間在視覺上的延伸感。





出自 《Living NO.132 住宅美學》