由人本出發的空間應不喧囂且自在的 精煉人文理感交融

【文字｜翁韵純 圖片｜伊太空間設計】

「一個由人本出發的空間，應是不喧囂且讓人自在的」，呼應高端牙科團隊以精緻服務重新定義以人為本的協同治療，將診間、會議室、衛教區、攝影棚等多元場域合而為一，期望打造專科整合的全數位醫療空間。設計者將醫療專業的進程視為道道關卡，從入口開始循序深入，由近及遠、由動及靜打造層層遞進的場域分界，藉由「人性互動」串連明確動線，淋漓體現行醫至高無上的「人本」精神。複合媒材及光感導引出和諧脈絡，沉靜舒心的開放空間，藉著暖色燈光設計及人文指引達成藝術旨趣與人性機能，私人診療區講求專業與隱私，選擇以白光真實反映診療成像，達成精確治療與判斷，手術醫材、照明燈、X 光機等設備充分且靈活的配置，完美契合牙醫團隊「最大的小診所，最小的大醫院」定位，彈性因應日後各種可能。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》