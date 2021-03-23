2020法國 INNO Design Prize 最新賽果出爐 台灣多項設計作品摘得優秀獎肯定

【文字整輯｜Yun 圖片來源｜INNO Design Prize、凱豐設計、肯星設計、勻境設計、知域設計x一己空間制作】

以「探索創新設計，引領行業邊界」為宗旨引領世界設計脈動，並獲全球矚目及重視的法國INNODESIGN PRIZE國際創新設計大賽，隨著2020年邁入第七屆，早已佔有舉足輕重的賽事地位，吸引眾多設計高手爭相角逐。而今年度的得獎名單也於近日公布，台灣設計團隊再度憑藉深厚設計實力取得佳績，寫下不凡的輝煌奇蹟！

由法國梅斯市政廳主辦，法國創新設計專業委員會、法國創意設計學院（INNODESIGN INSTITUTE)提供學術支援的法國INNODESIGN PRIZE國際創新設計大賽致力於激勵設計師的創作熱情，持續探討設計如何在多元化發展中實現多學科的融合與交叉，為社會、經濟、科技等議題尋求創新解決方案。自3月賽事正式啟動以來，共徵集到數千套設計作品一同競爭，在注重設計與生態、科技、環保、商業相結合，堅持多元與融合的重重標準下，終由專業評審團隊遴選出本年度優異大作，包含24件平面設計類作品，4件工業設計類作品，9件產品設計類作品，85件室內設計類及3件紡織設計類作品，分別授予金獎、銀獎、銅獎、優秀獎的最高榮譽。現在就一起來看看台灣奪得優秀獎的傑出作品！

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 凱豐設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 日光綠築 The Shine of Sustainable Architecture

在這處優雅低彩度的空間中，設計者以雷射雕刻金屬板、大理石牆面、進口地磚等材質語彙，打造出兼具現代感與溫暖的居家環境。公領域開放式的設計與大面積的落地窗，在視覺上的放大了空間尺度，也營造更自然舒適的居家氛圍；特殊弧線型的電視牆面與沙發座椅兩相呼應、大面積的木紋磚選擇、落地窗的使用，為簡約的居家風格營造更溫暖的氣息，而具巧思的細節設計、流暢的動線佈局、高貴優雅的家具組合，更添全家人的居住品質。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 肯星設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 絢爛美式屋 Midnight Sunhouse

本案以經典復古的美式奢華，疊加些許溫馨風情，詮釋出獨樹一格的住宅風貌。從開放的格局尺度至細小的空間細節，整體將設計與藝術相連，利用多樣化的線板與錯落拼貼的復古木紋表現出經典的美式質感，搭佐跳躍於各立面間的高雅大理石材、白色基底的烤漆、卡拉拉白、金屬等元素，呈現精練的現代語彙。考量屋主期望自家擁有歐美一室到位的住宅風格，設計師在精緻的空間設計內，兼容原創家具、燈具與軟裝傢俬精妙整合，運用材質、色澤與多元造型的細膩鋪敘，悉心預留收納需求與使用機能，締造「一體化設計」的理想生活空間。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 勻境設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 侑美月恆 La Famille

本案為一處三代同堂的度假會所，因業主的職業背景，將此作為遠離塵世叨擾，頤養天年的私密空間。整體場域以簡練的材質語彙、和諧溫馨的木紋穩重量體作為基調，並以白色大理石相佐，帶入一絲斐麗。利用異材質與色彩劃分領域，獨具匠心的設計手法，更凸顯此空間的層次感。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 知域設計 x 一己空間制作

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 伴月童話 Fairy Tale of Moon

悉心瞭解使用者對理想居所的樣貌，設計者將居住者的生活習慣與需求納入空間設計考量中，透過現代的設計語彙，利用軟件、色彩與材質的搭配譜寫家的溫馨氣息。玄關處的花磚圖騰、屏風設置，使人從一入門即感受到此宅的獨特個性，清新明亮的公領域，以家中三位女性成員喜愛的莫藍迪粉為主色調，帶著灰階色彩的質感，呈現低調溫暖的氣質，而藍白色調的和諧搭配，則堆疊出顏色的層次感，呈現優雅細緻的居家氣息，門片上的跳色手法，更帶來了活潑的生活氣息，尤其在半月造型的圓弧與線條刻工的烘托下，顯得浪漫與趣味，迎來如童話世界般的夢幻想像。延續公領域的色彩美學，主臥房以白、灰、粉紅色圍塑出靜謐雅緻的空間氛圍，賦予居住者無限美好的臥眠時光，女孩房內的造型牆面，則因山景而顯得貼近大自然，為每日生活注入滿滿的活力！

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 知域設計 x 一己空間制作

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 6+1 Pets House

採光與動線不佳，往往是老屋先天的劣勢，尤其這裡原是沒有隔間規劃，光線又晦暗，有著一樓與地下樓卻坪數不大的老舊工廠。年輕屋主夫妻帶著五隻狗與一隻貓，要入住這個老屋，基於人與寵物共同生活，必須兼顧彼此的需求，依樓層區劃出公私分明的領域，一樓以開放式格局，引入最大幅度的採光，卻不受動線限制。納入停車考量與寵物的友善設計，讓屋主與毛小孩都有最放鬆的自我空間。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 知域設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 藍隅 Blue Corner

19 坪北歐風小宅，在有限坪數中重新規劃格局及動線，將三房兩廳的佈局配置改造成適合兩人一貓居住的高機能美型空間。 玄關透過半穿透的櫃體及曲線牆面塑造流暢的動線，避免入口過於侷促，搭配大片的植物花紋瓷磚，默默達成動線引導與視覺的美觀放大效果；內部藍色牆面延續玄關櫃造型，形塑簡潔俐落的構面，沉穩灰階電視牆鑲以金屬飾條妝點，與玄關櫃的金屬框架相互輝映，鋪敘一室個性優雅。轉進主臥則以灰白色為主調，加以藍綠色稍加妝點，更添一份沉穩靜謐的氣息；利用透光感高的拉門創造的衣帽間，內部將收納性能最大化，完美顧及美感與實用。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 知域設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 光影迴廊 Corridor of Light and Shadow

30坪的新成屋，透過別具巧思的規劃，以開放式設計保有寬裕的生活空間，入口玄關處不規則排列的燈帶，以連結天花與櫃體的創新設計，創造俐落吸睛的光影視覺，另一側轉入私領域的過道也在燈光巧妙的線性轉折下，成為全域別具科技感的特色焦點；而客廳則在立面設計上別具巧思，電視牆以大理石鑲嵌鍍鈦金屬條，沙發背牆輔借石材錯落拼貼，在簡單的畫面中，烘托一室柔美優雅的高質感。 主臥在有限格局內克服既有條件，融入電視牆、時尚化妝間、更衣室等機能，創造堪比飯店的精品質感；女兒房則依照各自喜好以繽紛原色裝載青春活力，規劃出粉色小屋及紫色鞦韆房，滿足純真童心，織就一室夢幻想像。

2020 法國INNODESIGN PRIZE 銅獎

獲獎者 知域設計

獲獎類別 住宅空間

獲獎作品 小時光 Little Moments

本案屋主喜歡簡約風格，故整體風格配色以沉穩簡樸配置，線條單純不繁複，創造全室清新視覺。加上原條件客廳縱深受限，客廳透過一整面完整連續的牆面呈現，家之內藏的收納機能，放大客廳空間視覺效果，上方弧形造型修飾柔化公共空間交錯的大樑，襯底的沉斂灰調與溫潤木質自然交織，洗滌時光舒適而靜美的力量。主臥在淡雅色調下暗藏機能巧思，懸空設計的化妝桌，讓空間不被切割，維持整體和諧輕盈，床頭窗戶則用活動滑門達成風水的迴避，構築安心可靠的靜謐避風港。





出自 《Living NO.132 住宅美學》