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自帶仙氣 高顏值美感空間
【撰文編輯 | 陳寬茵 圖片提供│成舍設計 中山一部】
深受女孩喜歡的 D+AF，今年首度於東區開創實體店面，並由成舍設計所規劃，期許透過優雅舒適的空間、如仙境般的美麗況味，塑造出「高顏值」的拍照景點，賦予消費者與眾不同的嶄新購物體驗。
設計師從建築外觀到室內空間，皆以純白及拱形元素貫穿整體，來減輕厚重視覺，同時輔借柔和的線條語彙、兼容美感與創意的陳列設計，在巧妙的敘事策略中，深入消費者的情緒感知，重新定義當代消費方式。對品牌商店而言，門面的外觀設計是吸引顧客駐足停留的關鍵，D+AF 遂以白色的量體、輕盈透亮的美感、寬窄不一的拱形窗景，構成獨具特色的建築外觀。顛覆傳統店面千篇一律的直線式佈局，設計師善用軒敞開闊的場域屬性，將一座組合型的展示台設置為中央，並以島狀設計環佈四周，爭取到充裕的有效面積，讓空間和功能互為一體又區分明確。上方利用木作架構的懸空造型燈，既呼應拱形元素，亦實現了視覺的感召力，發揮過目不忘的商業價值。循著動線導引，自然光線流暢地自由穿梭，創造出明亮絕美的濾鏡效果，使每一處場景都產生不同的氛圍與層次。
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