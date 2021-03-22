東風新古典 形塑美學與機能兼具的完善豪邸

【文字｜段雅婷 圖片提供 | 得比設計空間】

Case1：Case 1：微山丘

富含現代簡俐與風尚並具的輕奢雅宅是品味高雅的女主人對於住屋的期待，設計師遂透過鮮明色澤的鋪展、時尚軟裝的擺置，點綴空間猶如精品飯店般富含巧思。同時，本空間位於台北郊區，採用環貫通透的大面玻璃與隔柵圍欄鋪設，為室內篩入點點綠意，進而在時尚居所的精緻調性內完美體現空間享有綠樹景致環繞的地理優勢。完善擘劃 38 坪空間，透過流暢梳理的動線配置界定 起公私領域完善範圍，首先在入口處採用穿透的鐵件隔屏與黑鏡牆面，並鋪設造型磁磚地坪，在虛實之間隱約界定出獨立的玄關區域。整體空間透過異材質的交錯鋪述的細緻的工法，形塑如時尚精品空間般的雅緻俐落，並透過色澤與燈光的細膩調配，展現屬於家應有的溫潤氣息。

Case 2：流轉生息 豐萃人文

本案引借水流在東方人文中生生不息的印象，揉合詩意情懷的語境符碼，建築外部俐落前衛的流線呼應內部柔美韻律，透過溫潤木質延續水的特性， 巧妙在的燈光鋪述下描摹著動人情韻。由接待大廳起始，現場噴漆施作的大氣木質背牆，運用蜿蜒的線條，以柔和流轉的姿態引人入勝，直向鋪敘的 列柱與地坪展演和諧韻律，在浮島與空橋設計間圍塑一大一小的水池區，搭配陶瓷水甕比作萬物之源，引活水漫延流動生命力。鄰近水景的洽談區以 陣列格柵設計精研每寸光源比例，點綴高雅燈具、軟裝擺置增加空間活力，形塑人文、自然共情對話，引述著人文薈萃的豐富趣旨。

Case 3：東風新古典

本案為旅居美國多年後回台的夫妻，對於開闊通敞的美式裝潢情有獨鍾， 希冀能在半山腰 85 坪數偌大宅邸中，獨闢一座專屬於自身的悠然居所，透過 樓層擘劃，巧妙將公、私領域分劃為二，並妥善運用空間規劃含玄關、客廳、 餐廳、輕食區、熱炒區、客臥、書房、主臥、兩間次臥、三間衛浴、三個露台， 銜接流暢梳理的生活動線，伴隨優雅細緻的空間造型主牆，形塑流暢美學與機能兼具的完善豪邸。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》