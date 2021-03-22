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2020金點設計獎、金點概念設計獎「年度最佳設計獎」出爐！台灣設計表現出眾攬20大獎奪冠

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字來源｜金點設計獎 圖片來源｜金點設計獎】

設計圈年度盛會「2020金點設計獎頒獎典禮」於本月11日晚間在台北壹電視攝影棚盛大舉行，典禮以「2020」為主題，象徵無預警的疫情帶來諸多衝擊與挑戰，卻也如同為全世界按下快速發展的暫停鍵，讓人們跳脫現狀，重新思考生活的意義，探尋更永續的未來發展路徑。除了主視覺在2020 四個數字輪廓中嵌入不同光影層次，象徵人類將在未知的探索中逐漸明朗，邁向嶄新的開始；更自今年共近8千多件作品角逐、歷經激烈評選的金點設計獎及金點概念設計獎中，揭曉象徵最高榮譽的「年度最佳設計獎」得主！，台灣一舉囊括20件為最大贏家，來自中國大陸、香港、泰國、波蘭等地作品亦表現亮眼

今年受疫情影響，金點設計獎首度以實體評選搭配線上評選的方式，克服時差與地域限制，集結全球15地共85位評審，包括柴田文江、太刀川英輔、馬可．卡薩格蘭（Marco Casagrande）、頌雅．席佛（Sonja Schiefer）、傑拉爾．索托（Gerald Mark Soto）、楊國勝（Nathan Yong）、聶永真、孫怡、王千睿、周育如、徐震、劉德等海內外專家跨海連線，共同完成三階段評選。最後在金點設計獎中選出24件「年度最佳設計獎」、2件「年度特別獎──社會設計」及1件「年度特別獎──循環設計」，表彰符合獎項精神、具社會及產業典範意義的作品；金點概念設計獎則選出3件「年度最佳設計獎」與1件「年度特別獎──ConceptD創能無限獎」。

在此次賽事中，台灣一舉囊括20件為最大贏家。（圖為台灣水相設計作品—湖泊下閱讀）
在此次賽事中，台灣一舉囊括20件為最大贏家。（圖為台灣水相設計作品—湖泊下閱讀）

泰國建築設計事務所Department of ARCHITECTURE Co. 以融合泰北傳統及現代人文之美的旅店空間設計拿下「年度最佳設計獎」
泰國建築設計事務所Department of ARCHITECTURE Co. 以融合泰北傳統及現代人文之美的旅店空間設計拿下「年度最佳設計獎」

波蘭知名設計工作室TOFU Studio為格但斯克國家博物館創作的「The History of the Last Judgement by Hans Memling / animation」，以細膩動畫獲得年度最佳設計的肯定。
波蘭知名設計工作室TOFU Studio為格但斯克國家博物館創作的「The History of the Last Judgement by Hans Memling / animation」，以細膩動畫獲得年度最佳設計的肯定。

香港作品 Inside Muses奪傳達設計類年度最佳設計獎
香港作品 Inside Muses奪傳達設計類年度最佳設計獎

金點設計獎──公部門創新、循環永續、社會設計備受矚目

今年奪得金點設計獎——「年度最佳設計獎」的24件作品中，包括產品設計類4件、空間設計類7件、傳達設計類8件、整合設計類5件。其中華碩電腦、達亞自行車、仙草影像、太研規劃設計、格式設計展策等台灣知名設計公司及業者皆光榮奪下大獎，新生代設計團隊JYCStudio、圖亞圖創意工作室等也以極具潛力的設計創意嶄露頭角。此外亦有不少公部門創新專案在列，包括由經濟部與交通部跨部會合作的「北花線公運美學計畫」、台灣電力公司「點亮十三層」、臺中市文化資產處的「串遊季」展覽等，以導入設計的創新成果榮獲年度大獎。

在年度特別獎部分，「年度特別獎──社會設計」今年有兩名得主，分別是台灣One-Forty移工教育文化協會的「好書伴計畫」，及香港啟民創社的「學老社：從設計學習老齡」，皆是就當前社會重要議題提出創新解決方案的設計行動，深獲評審團青睞。

而除了華人設計師於賽事中大放異彩，今年來自泰國的作品表現也相當亮眼。來自泰國的新銳品牌GREEN DOT BLUE，以採用100%回收保特瓶製成、可循環再生的背包設計「ARTWORK TOMii」獲得「年度特別獎──循環設計」殊榮。建築設計事務所Department of ARCHITECTURE Co. 的「Little Shelter Hotel」，也以融合泰北傳統及現代人文之美的旅店空間設計拿下「年度最佳設計獎」。

擔任決審評審的日本知名設計師柴田文江表示，產品設計類整體水準很高，如本次達亞自行車獲得年度最佳設計獎的「DARE VSRu 空力公路車」，將走線及電池完全內埋的獨特設計，令她印象深刻。芬蘭建築大師馬可．卡薩格蘭也對整體作品表現感到驚豔，認為亞洲設計相當突出，設計作品對於市場或社會需求的觀察很敏銳，也有很好的創新突破，尤其不少新創品牌表現亮眼，令人期待未來發展。

金點概念設計獎──創新實驗性、生態保育、再生能源受重視

今年金點概念設計獎共有8件入圍「年度最佳設計獎」，3件作品以膽大心細的創意概念獲得評審團青睞，成為最後勝者，抱得新台幣40萬的高額獎金。來自台灣的「森森喚」以猛禽圖像設計，將物種棲地、食物、人為影響等訊息融入其中，傳遞對台灣山林生態保育的訴求。另一件台灣作品「Cyclone Catcher」，則是將颱風強勁風力轉化成電力的大型颱風塔設計，期望突破過往風力發電機在強風下難以運作的限制，將天然災害轉化為可用能源。香港的「YEZO」則利用自然景觀與實驗性設計方法，打造大自然中的庇護所，並結合木、石、水與光線等原始素材，減少製造成本與時程，更可望減緩對生態之影響。

而金點概念設計獎今年與宏碁（Acer）首度聯名辦理「年度特別獎—ConceptD創能無限獎」，則由來自台灣的玉川設計所，以兼具傳統韻味與現代摩登鋒芒的新作「拳體」奪得大獎。擔任決審評審的新加坡設計師楊國勝提到，今年整體作品非常豐富多元，其中更有許多台灣作品從自身文化及社會汲取靈感，提出創新的解決方案，讓他相當驚豔，也期許未來參賽者更關注作品的社會影響力，以更無畏的設計想像，為世界創造更多可能性。

作為首度移師專業攝影棚舉辦，現場以懸掛立方體六維度螢幕與演唱會等級的四面開放型舞台，打造超越往年的高規格典禮。而本次參與陣容更是華麗且盛大，不但請來「三金」主持常客黃子佼與全方位藝人Janet（謝怡芬）搭檔擔綱主持人，在現場展現絕佳默契獲得滿堂喝采；更力邀光之藝術家張方禹、金獎音樂創作者韓承燁、聯手愛樂小提琴首席演奏家朱育佑及國際知名舞團B.DANCE丞舞製作團隊等新媒體藝術家，跨界合作精采演出，帶領與會者沉浸於聲光、科技互動與視覺的震撼。此外更融入香氛設計、台北人氣餐酒館的餐飲服務，打造獨特的「五感」饗宴。

隨著金點設計獎即將邁入第40年，參賽版圖逐年擴大、件數穩定成長，已是全球設計好手不容錯過的指標獎項。未來期待集結更多來自世界各地的好設計，進而帶動台灣各界更加重視設計的價值，同時也讓世界看見台灣的創意設計能量。


出自 《Living NO.132 住宅美學》

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