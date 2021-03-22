引線隱現 「新造形主義」影響繪畫與設計

【撰文編輯｜Join 圖片提供│ 一研設計制研所】

藝術家蒙德里安 Piet Mondrian 的「新造形主義」畫作，影響著設計者的繪畫與設計，水平和垂直的黑線條分割，看似呆板其實卻有其和諧與韻律，將其放進此設計作品之中，並結合了家具、軟件等元素，讓人身處其中感受空間隱含的藝術氣息及自然的舒適。

公領域裡，區域之間不再界定鮮明，打破以往的劃分，在虛實之間是為整體，以單一環境增進使用者在空間中無拘束之感，有更開闊的體驗，悠然自在。使用上更富彈性，隱藏性的設計減少阻隔，讓空間可容納更多的親人、朋友到訪。





出自 《Living NO.132 住宅美學》