2020德國ICONIC創新建築設計獎台灣戰績非凡 精選獲獎作品第二彈

【撰文編輯｜Living 編輯群 圖片提供｜Iconic Awards】

國際性的建築和設計指標性競賽──德國ICONIC創新建築設計獎（Iconic Awards: Architecture）由德國設計和品牌的權威機構─德國品牌設計委員會舉辦，標榜以「推廣設計」爲品牌增值，大力鼓舞建築、室內設計和產品設計界的傑出工作者們。同時此組織致力於推廣社會的設計意識，支持企業發展，其籌辦的獎項具有官方認可效力，在全球設計界有舉足輕重的地位。隨著2020年度的ICONIC賽事結果公布，台灣有多家傑出設計公司奪得「精選獎（Selection）」，在國際設計領域中大放異彩，現在就一起來看看優秀得獎作品吧！

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 宇藝空間設計

獲獎作品 雲流山水

美麗的山川景致，吸引著人們的目光。移除分戶牆將二個空間合而為一，將二邊的窗戶連接形成整面大面積開窗，讓屋內納入大量採光及戶外風景。格局設計將空間規劃二端為私領域空間，中間場域則為公領域空間，使每經過一個空間都可以看到美麗的風景。線條、幾何等元素組構場域而成，而為了讓空間有重心及豐富的感受，以黑雲石串起這視覺焦點。曲線蜿蜒的黑雲石面，除了給人流動的感受之外，亦和窗外的山水景致相互呼應，讓遠方的山景似乎也納入空間場域形成山水意象，使人處於空間之中，如同身處大自然般的舒適愜意。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 宇藝空間設計

獲獎作品 獨白

本案透過不同向度的細節思考，極致開放空間的各種樣態，讓水泥灌造的居所猶如承載情感的容器。悉心剖析屋主對於生活的想望，誠實面對生活的需求與場所精神，將身心安頓的感官平衡揉入設計，渾然天成。保留大量毛胚交屋時的清水混凝土覆面，讓時光的推移，歷經時間催磨的粗獷痕跡，靜靜融入木質紋理與鍍鈦鋼板中，摹寫家的溫度與心的況味。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 得比空間設計

獲獎作品 聚。新生

本案以傳遞理想，織就幸福生活為設計精髓，再造居家樣態，在坐擁高層絕佳景觀與寬敞佈局的宅邸內，為從事金融業的屋主夫妻擘劃能盡情放鬆，從事日常生活消遣的減壓空間。整體以低調奢華做為全室主調，摒棄繁複的質材綴飾，運用自然純粹的異材質拼貼混搭，締造多變的豐富表情，透過黑、灰、白的簡約配色，引領俐落大方的空間質感，輔以不規則線條鋪堆疊，融入金屬元素、鏡面、紗質，敘寫多元風格，搭佐燈光線條的流轉導引，織就品味生活，襯托精緻細膩的視覺層次，最後藉由獨一無二的品酒室、多機能合一的餐廚布局與高端開闊的主臥規劃，層層堆疊人本連結的情境氛圍。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 得比空間設計

獲獎作品 流轉生息 ，豐萃人文

本案座落的地理區域儼然成為建商群集的住宅開發熱區，此基地作為房產銷售中心，設計者在激烈競爭間，匠心獨運以「降低商業氣息，引入藝術人文」的逆行設計思維，打造獨樹一幟的空間新貌。封閉建築外觀以俐落線條營造神秘感，內部利用回字形動線結合放射型景致規劃，營造柳暗花明又一村的新穎視覺，寧靜舒適的場域序列兼融商業與人文情感訴求，讓其不僅是房產預售空間，更是為人們描繪未來居家的造夢基地。壯麗的水池景觀作為全域軸心，向外延伸藝術展示、洽談、圖書館式設計，提前部署未來社區的理想期盼，將社區設施的附加價值一一濃縮置入。沉穩自然的色系與木質材為主調，結合如水流般躍動的線條與採光導引，內外情景共融敘寫生生不息的情境氛圍，締造城市中的人文仙境。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 匯川制作

獲獎作品 雋永藝匯

本案的設計概念為｢將藝術融於生活」，一方面顯現居住者的生活品味，另一方面也充實了整體視覺美感，為原本絕佳的地理環境再添優雅的生活樣貌。窗外的自然景緻與大理石牆面所營造出的自然意象，豐富了家的面貌，而循序漸進的空間規畫，從玄關、客聽、餐廳、廚房、閱讀區域，乃至臥室的布局，不只因為藝術品而讓此宅充滿了家的溫度，也透過精緻細膩空間鋪陳形塑流暢舒適的環境，充足展現當代生活風格。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 鑫尚設計

獲獎作品 潘朵拉的禮盒

本案是位於廣州深圳觀瀾高爾夫球場旁的私人獨棟度假宅，設計者以如同度假天堂般的生活情景與質感高雅的住宅風格為設計藍圖，在作法上以取消缺陷、存留優點的方式，將空間使用到最極致；在靈感的發想上，則藉「潘朵拉的禮盒」之典故，期許為業主將所有的惡釋放，透過結構的重整、視覺氛圍的塑造，以及健全的機能建構，將純粹的美好形塑入室，設計、闢築一處能夠拋下城中紛擾的烏托邦。

2020 ICONIC 創新建築設計獎 精選獎

獲獎者 沐禾設計

獲獎作品 疊敘

整體空間色彩採中性的黑、白、灰與大地色系，並選用原始材質，勾勒簡潔低調而溫潤的場景，營造內歛、沉靜、自然的氛圍。此案設計最特別處在於如何大量收納及能夠完整展示每一張屋主悉心收藏的畫作。一道道移動畫軌牆，除了反映屋主的興趣及品味，層層堆疊的展示也開創出不同以往的觀賞趣味及豐富層次。同時藉著和不同色彩、材質塊面間的交疊、碰撞，為沉穩洗鍊的空間帶入視覺層次，並與畫作和諧對話，給予居住者更豐富的感官經驗。





出自 《Living NO.132 住宅美學》