玫瑰情人夢 夢想境地中的唯美想像

【文字｜段雅婷 圖片提供 | 天達設計】

Case 1： CEO的珍藏

典藏珍貴時域，共創著無限生活想像，業主是事業成功的青年創業家，希冀在繁忙的公務之外能獨闢一處專屬於家庭交流、親子共享的理想境地，為體現摒除繁冗、純淨清新的嶄新風貌，在本空間明敞的地域中，設計者以整體和諧貫徹之理性考量、揉合感性多樣的細膩語彙。

在大空間內擘劃大器明敞的隔局配置、細部區域則透過材質巧妙刻劃豐富層次，形塑整體空間同調異材質的多樣變化，給予住屋成員最齊備、完善的品質享受。

Case 2：玫瑰情人夢

唯美浪漫的玫瑰花瓣飽滿鮮滴，象徵著愛情與美好，作為工作成就圓滿後所精選的宅邸，屋主夫婦遂以心目中的夢逸空間作為本次擘劃，逐一將內心構築許久的美好信念注入場域中的每個角落，特意將女屋主雅好的新古典風格作為設計主軸，透過精緻壁紙、洛可可色調、雕花牆面、絢彩地坪、典雅軟裝與尊貴燈飾等元素，圍塑空間作為夢想境地中的唯美想像。

同時設計者亦完整規劃空間動線與格局裁切，滿足屋主夫婦對典雅奢華的空間想像與流暢的生活機能。

Case 3：墨凝意象 絢彩之承

景觀絕佳，採光通透的大坪數宅邸，由慈愛的長者，為旅居美國多年的子嗣，回台發展而精心準備。設計者藉由各式巧思的鋪設、色系之揀選，讓整體場域在同調色澤漸進式地鋪展中，表現著低歛豐富的淡雅感受。

本空間為業主一家大人、小孩和諧共處的家居場域，空間內透過現代簡約的選材，以粉白色調為基底，漸次由深棕色線軸擘劃加以細部材料紋理選搭，表現著優雅大方的俐落風格。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》