以「圓」作為轉化場域的介質 搭配出連貫一體的和諧形貌

【文字｜段雅婷 圖片｜新境創作】

以符合一家大人小孩的完美居所作為整體考量，設計師透過富含「團聚、團圓」意涵的「圓形」語彙在各個空間適度裝點場域氛圍，並多方在空間內擘劃弧形牆面，使用空間與意念、軟裝搭配出連貫一體的和諧形貌。

採用通透調節光線的窗簾材料，使坐落在河畔邊的室內能盡享和煦日光，而在空間中多方使用鏡面反射、階梯櫃、金箔造型燈罩、內嵌式鐵件樓梯，具象出山、日、川等自然意象，形塑居家空間中富含生態意涵的景致，滿足屋主對於自然景物與家居環境間和諧共處的期待。

而在空間配置的規劃中，設計師以「圓」作為轉化場域的介質，從一進屋內的玄關處便直接與餐廳作為雙圓對應。





出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》