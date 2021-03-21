聽新聞
test
0:00 / 0:00
以「圓」作為轉化場域的介質 搭配出連貫一體的和諧形貌
【文字｜段雅婷 圖片｜新境創作】
以符合一家大人小孩的完美居所作為整體考量，設計師透過富含「團聚、團圓」意涵的「圓形」語彙在各個空間適度裝點場域氛圍，並多方在空間內擘劃弧形牆面，使用空間與意念、軟裝搭配出連貫一體的和諧形貌。
採用通透調節光線的窗簾材料，使坐落在河畔邊的室內能盡享和煦日光，而在空間中多方使用鏡面反射、階梯櫃、金箔造型燈罩、內嵌式鐵件樓梯，具象出山、日、川等自然意象，形塑居家空間中富含生態意涵的景致，滿足屋主對於自然景物與家居環境間和諧共處的期待。
而在空間配置的規劃中，設計師以「圓」作為轉化場域的介質，從一進屋內的玄關處便直接與餐廳作為雙圓對應。
出自 《Living & Design 2021住宅美學年鑑》
精彩雜誌內容盡在>Living&Design住宅美學 2021年1月號或上設計王觀看更多設計資訊
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言